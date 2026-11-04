Terremoto in Calabria, scossa del 3.6 nel catanzarese

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Il terremoto registrato questa mattina, 4 novembre 2026, alle 7:09. Secondo i dati INGV, l’epicentro si trova a sei chilometri a sud-est del comune delle Preserre, Cardinale, a una profondità di 40 chilometri

CARDINALE – Una scossa di terremoto di magnitudo locale ML 3.6 si è verificata questa mattina, mercoledì 4 novembre 2026, alle 7:09, in provincia di Catanzaro. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato a 6 chilometri a sud-est di Cardinale.

TERREMOTO a Cardinale, i dati INGV

Il sisma ha avuto origine a una profondità di 40 chilometri. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono 38.5982 di latitudine e 16.4142 di longitudine.

La Sala Sismica INGV di Roma ha registrato l’evento alle 7:09, ora italiana. I dati riportati riguardano la localizzazione e le caratteristiche della scossa

La scossa, il cui epicentro è stato localizzato a 6 km da Cardinale a una profondità di 40 km, non ha causato danni a persone o cose, ma è stata perfettamente avvertita dai residenti e nell’area dei comuni prossimi quali Spadola e Simbario, Torre di Ruggiero, San Sostene e Serra San Bruno.

Tanta paura per la popolazione che però ha potuto fare presto rientro nelle proprie abitazioni.