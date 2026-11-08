Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.5 con epicentro a Serrastretta

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Terremoto nel pomeriggio di oggi 8 novembre 2026 in provincia di Catanzaro, nel territorio del comune di Serrastretta. Secondo i dati dell’Ingv la scossa ha raggiunto magnitudo 3.5

SERRASTRETTA (CATANZARO) – I sismografici dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, in Calabria in provincia di Catanzaro. La scossa di terremoto di magnitudo 3.5 registrata dall’Ingv è avvenuta alle ore 17.58 con epicentro a 3 chilometri da Serrastretta e a una profondità di 10 km.

Il sisma è stato avvertito distintamente non solo nei Comuni limitrofi, ma anche in un’area piuttosto vasta della zona centrale della Regione. Subito dopo la scossa sui social si sono susseguiti messaggi e segnalazioni da parte dei cittadini spaventati. “Fortissimo a Catanzaro”, “prima il boato, poi la scossa”, scrivono in molti dal capoluogo. Mentre altre testimonianze arrivano da Lamezia Terme e in alcuni casi persino da San Lucido, nel Cosentino.

I vigili del fuoco e la protezione civile regionale hanno avviato le verifiche per monitorare la situazione sul territorio. L’obiettivo è verificare l’eventuale produzione di danni a cose o persone che, al momento, comunque, non risultano presenti.