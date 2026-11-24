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Assemblea pubblica dopo il rogo alla discarica di Pianopoli dello scorso 8 ottobre: «Immediata chiusura e bonifica del sito»

LAMEZIA TERME – Dopo la presentazione di un esposto sull’incendio di ottobre scorso alla discarica di Pianopoli (si attendono ancora gli esiti delle analisi dell’Arpacal in merito al tasso di inquinamento dell’aria) non si ferma la mobilitazione del Comitato “No Discarica Pianopoli”. Consegnata una mozione ai sindaci del comprensorio durante un’ assemblea pubblica tenutasi a Maida. L’iniziativa ha fatto seguito alla ripresa del percorso di informazione e confronto avviato alla frazione Cancello di Serrastretta alla fine di settembre.

Esposto depositato in Procura



L’appuntamento arriva a stretto giro dalle iniziative formali messe in campo negli ultimi giorni insieme al Forum ambientalista. Esposto depositato in Procura e richiesta d’accesso ai dati inoltrata all’Arpacal in merito al grave incendio che ha colpito l’impianto di località Caratello lo scorso 8 ottobre, tre mesi dopo la riapertura del sito dalla famiglia Vrenna che ha rilevato il fallimento Daneco per circa 13 milioni di euro.



«Il rogo che ha lasciato dietro di sé una pesante cappa di preoccupazione e un assordante silenzio istituzionale». Parole espresse in assemblea. Perché «a distanza di settimane non ancora diffuso alcun dato ufficiale che permetta di capire se vi sia stata una dispersione di sostanze tossiche e quale sia il reale impatto ambientale sul comprensorio». All’assemblea hanno preso parte cittadini, realtà ambientaliste e gli amministratori di Maida, Marcellinara e Serrastretta. Consegnata una mozione da portare nei rispettivi consigli comunali.

Il nodo politico e sociale

Ma il cuore del dibattito ha puntato dritto al nodo politico e sociale della questione. «La necessità di fermare un impianto privato in cui vengono sversati rifiuti provenienti da tutta Italia, sacrificando un intero ecosistema e la salute delle comunità sull’altare del profitto», è stato sottolineato.

Dagli interventi è emersa con chiarezza l’urgenza di «fare luce sulle ricadute sanitarie di questo modello. Se in Calabria – è stato ribadito – la cronica assenza di un registro epidemiologico dei tumori impedisce di avere una mappatura ufficiale di ciò che accade attorno alle discariche, resta però l’evidenza reale e quotidiana vissuta sulla pelle degli abitanti: un aumento allarmante di patologie tumorali, casi di infertilità e gravi problemi di salute».

Le rivendicazioni: chiusura e bonifica discarica di Pianopoli

Di fronte a questo scenario, la rivendicazione dell’assemblea è netta e non negoziabile: «l’immediata chiusura e la bonifica del sito di Pianopoli» poichè «non è più tollerabile continuare a devastare e avvelenare i territori costruendo nuove discariche per alimentare gli interessi privati». Il lavoro del Comitato prosegue nelle prossime settimane con iniziative di sensibilizzazione e assemblee cittadine per coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini e mantenere alta l’attenzione, nella ferma convinzione che «solo una mobilitazione costante e collettiva potrà garantire la tutela dell’ambiente e il diritto alla salute dell’intero comprensorio».