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A Cerva, in provincia di Catanzaro, i Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago VF67 recuperano un toro rimasto bloccato in una zona impervia. L’animale sta bene.

CERVA (Catanzaro) – I Vigili del Fuoco hanno recuperato un toro rimasto bloccato in un’area impervia del comune di Cerva, nel Catanzarese. L’intervento è durato a lungo. Il maltempo e la conformazione del territorio lo hanno reso particolarmente complesso. L’animale è tornato in sicurezza e sta bene.

Il maltempo ferma i primi tentativi

Nei giorni precedenti le squadre avevano provato a completare il recupero con l’elicottero Drago VF67 del Reparto Volo di Lamezia Terme. Le condizioni meteorologiche avverse, però, hanno impedito di portare a termine le manovre. I soccorritori non hanno interrotto il lavoro. Hanno studiato una nuova strategia per superare gli ostacoli emersi sul campo.

La svolta del 27 novembre

Il 27 novembre i Vigili del Fuoco hanno riprovato con una nuova operazione. Sono intervenuti insieme il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Catanzaro e l’equipaggio del Drago VF67.

Le squadre a terra e il supporto aereo hanno lavorato in modo coordinato. Hanno raggiunto l’animale nella zona impervia e lo hanno trasferito in un luogo sicuro.

L’animale è in buone condizioni

Al termine delle operazioni il toro è risultato in buono stato di salute. L’intervento dimostra la professionalità dei soccorritori, che hanno unito competenze specialistiche diverse in un contesto operativo difficile.