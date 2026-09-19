Occhiuto annuncia 28 voli settimanali Wizz Air tra Lamezia e Roma

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Wizz Air introduce 28 voli settimanali tra Lamezia Terme e Roma Fiumicino, annunciati dal governatore calabrese Roberto Occhiuto.

LAMEZIA TERME – Nuovi cieli aperti per i viaggiatori calabresi e, in particolare, per i fuorisede. Arrivano infatti ventotto voli settimanali operati da Wizz Air per collegare l’aeroporto di Lamezia Terme con lo scalo romano di Roma Fiumicino. L’annuncio è stato dato dal presidente della Regione Calabria attraverso un video pubblicato sui suoi canali social, girato direttamente all’interno della sala d’imbarco dello scalo lametino. Per i nuovi voli il Governatore ha ricordato: «Li trovate in rete, sono in vendita dal 25 ottobre. Questo bellissimo aeroporto sarà collegato con Fiumicino più volte al giorno».

I NUOVI VOLI WIZZ AIR TRA LAMEZIA E ROMA E IL VOLO “NATALIZIO” A 32 EURO

Mostrando le immagini della struttura e il portale di prenotazione online, il governatore ha confermato che le nuove tratte sono già disponibili in rete per l’acquisto a partire: «dal 25 ottobre. Questo bellissimo aeroporto sarà collegato con Fiumicino più volte al giorno». Nel video inoltre viene mostrato un esempio di tariffa promozionale fissata a trentadue euro. «21 dicembre 19:05, 32 euro – ha spiegato il presidente della Regione Calabria mostrando il sito di prenotazione – e lo dico soprattutto agli studenti che prima spendevano un sacco di soldi per tornare nella nostra bellissima Calabria. Anche questa è una cosa che avevamo detto ed è un’altra cosa che abbiamo fatto»