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Esercitazione della Protezione civile sulla linea ferroviaria Lamezia Terme – Catanzaro, simulato il soccorso ai viaggiatori di un treno

Un treno bloccato da una frana all’imbocco della galleria “Monaci” e un passeggero da soccorrere: questo lo scenario della simulazione di emergenza che si è svolta ieri sera (28 novembre 2026) lungo la linea ferroviaria Lamezia Terme-Catanzaro Lido, più precisamente lungo la tratta Settingiano – Catanzaro. L’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Catanzaro insieme al Gruppo FS e alle forze di Protezione Civile, ha permesso di testare la macchina dei soccorsi senza alcun disagio per la circolazione dei convogli.

Nello scenario simulato, un treno viaggiatori ha impattato contro materiale terroso e fango riversatisi sulla sede ferroviaria per le eccezionali condizioni meteorologiche avverse, con conseguente arresto dei motori in prossimità del piazzale di emergenza della galleria “Monaci”.

L’esercitazione ha previsto il soccorso sanitario di un passeggero ferito e la sua stabilizzazione. Parallelamente alle attività di soccorso, sono state attivate tutte le misure necessarie a garantire assistenza ai passeggeri coinvolti nell’evento.

L’OBBIETTIVO: MIGLIORARE GLI STANDARD DI SICUREZZA

All’esercitazione, coordinata dalla Prefettura di Catanzaro, hanno partecipato, oltre alle strutture del Gruppo FS, anche il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, SUEM 118, NUE 112, il Dipartimento Regionale e quello Provinciale di Protezione Civile, il Comune di Settingiano, la Polizia Ferroviaria di Catanzaro Lido e Lamezia Terme Centrale, la Compagnia di Carabinieri della Stazione di Marcellinara, la Polstrada di Catanzaro, la Guardia di Finanza Gruppo di Catanzaro, la Polizia Locale di Settingiano e le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile locali.

L’esercitazione – preceduta da una sessione formativa sui rischi specifici in ambito ferroviario – è inserita nel Piano Annuale delle esercitazioni del Gruppo FS, ed è finalizzata a consolidare il coordinamento tra gli enti coinvolti, a verificare tempi e modalità di intervento e inoltre a garantire il costante aggiornamento delle procedure operative.

L’obiettivo è quello di migliorare ulteriormente gli standard di sicurezza, rafforzando la capacità di risposta del sistema di soccorso e la tutela delle persone, delle infrastrutture e dell’ambiente. L’esercitazione rientra tra le attività previste dai protocolli di collaborazione che il Gruppo FS ha sottoscritto con il Dipartimento della Protezione Civile e con le articolazioni territoriali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Le operazioni si sono svolte senza alcuna ripercussione sulla regolare circolazione ferroviaria.