Catanzaro, Fiorita annuncia oltre 3,6 milioni per la messa in sicurezza

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Nei Pensieri della domenica del sindaco Fiorita l’annuncio di 3,6 milioni dalla Protezione civile per la sicurezza del territorio di Catanzaro. In più nuovi interventi nel quartiere marinaro e iniziative per avvicinare gli studenti al centro storico e la realizzazione di un gattile

OLTRE 3,6 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio, nuovi interventi nel quartiere marinaro, la realizzazione di un gattile e iniziative per avvicinare gli studenti universitari al centro storico. Sono alcuni dei temi affrontati dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, nei suoi consueti Pensieri della domenica, dedicati questa settimana soprattutto ai finanziamenti ottenuti dalla Protezione civile nazionale e alle novità contenute nell’ultima variazione di bilancio comunale.

La notizia principale riguarda lo stanziamento di 2 milioni e 850mila euro per la messa in sicurezza della frana di via Carlo V, a seguito della richiesta presentata dall’amministrazione comunale dopo gli eventi meteorologici dello scorso inverno. Le risorse consentiranno di intervenire sul costone interessato dal dissesto, con l’obiettivo di garantire la sicurezza non soltanto dell’area di via Carlo V, ma anche della zona sovrastante del quartiere Pianicello.

«Un finanziamento importantissimo che ci consentirà di intervenire in maniera appropriata e definitiva», sottolinea Fiorita. Nei prossimi giorni, dopo la stipula della convenzione con gli enti governativi, il Comune procederà all’affidamento della progettazione e incontrerà il comitato del Pianicello, che segue da tempo la vicenda. Un ulteriore finanziamento di 750mila euro è stato destinato alla messa in sicurezza di contrada Cavaglioti, dove alcuni residenti convivono da mesi con una situazione particolarmente difficile. «Una zona certo meno frequentata e meno popolosa, ma dove risiedono dei nostri concittadini che vivono da mesi in una condizione di estrema difficoltà», evidenzia il sindaco.

UN GATTILE COMUNALE E GLI INTERVENTI NEL QUARTIERE MARINARO

Tra le novità annunciate figura anche la realizzazione di un gattile comunale. Dopo la convenzione con il Comune di Marcellinara per il canile, l’amministrazione ha inserito nell’ultima variazione di bilancio le risorse necessarie per dotare Catanzaro di una struttura dedicata ai gatti. Un passo avanti sul fronte del benessere animale, settore nel quale lo stesso Fiorita aveva riconosciuto la necessità di recuperare i ritardi accumulati. Attenzione anche ai problemi infrastrutturali del quartiere Lido, in particolare alla situazione di via Nicoloso da Recco, dove il deterioramento del manto stradale continua a provocare disagi. Il sindaco chiarisce che non sarà sufficiente un intervento superficiale sull’asfalto, essendo necessario risolvere il problema della rete fognaria sottostante. Per questo è stato recepito un finanziamento di 165mila euro, destinato al ripristino della fogna e alla successiva sistemazione della strada.

Sempre nel quartiere marinaro, martedì 3 novembre riaprirà Spazio 1, il luogo dedicato agli studenti universitari, destinato a tornare punto di riferimento per la socialità e le attività dei giovani. Sul fronte delle politiche culturali arriva inoltre un’iniziativa per favorire la presenza degli universitari nel centro storico e sostenere le sale cinematografiche cittadine. Accogliendo una proposta dei consiglieri comunali Parisi e Veraldi, l’amministrazione ha stanziato risorse per consentire agli studenti di assistere gratuitamente alle proiezioni. Il progetto sarà sviluppato in collaborazione con la Fondazione dell’Università.

L’ALLARME SUL CARO BOLLETTE

Non mancano, però, le preoccupazioni economiche. Il caro energia ha costretto il Comune a destinare ulteriori 300mila euro al pagamento delle bollette, sottraendo risorse che avrebbero potuto finanziare manutenzioni stradali e interventi nelle scuole. Fiorita richiama l’allarme già lanciato dall’ANCI al Governo, sottolineando come gli aumenti dei costi energetici rappresentino un problema per tutti gli enti locali. «Se va avanti così sarà difficile mettere riparo alla situazione con le sole risorse comunali», avverte. Infine, il sindaco dedica un passaggio alla brutale aggressione subita da una famiglia originaria dello Sri Lanka da parte di alcuni catanzaresi. Un episodio che Fiorita condanna con fermezza, esprimendo solidarietà e vicinanza alle vittime, indipendentemente dall’eventuale matrice razzista della violenza. «È giusto stare loro vicini, con quella speciale attenzione che meritano le persone umili e fragili, meno capaci di difendersi da soli nelle sedi opportune. La Catanzaro onesta è dalla loro parte», conclude.