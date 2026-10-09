Caro energia e carburanti, l’Ebac Calabria vara due bonus per imprese e lavoratori artigiani

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Contro il caro carburanti ed energia l’Ente Bilaterale Artigianato Calabria (Ebac) ha deliberato un bonus energia da 200 euro per cento imprese e un contributo carburante da 250 euro per 320 lavoratori del comparto

CATANZARO – Due misure per contrastare il peso del caro carburanti ed energia su imprese artigiane e lavoratori sono quelle adottate dall’Ente Bilaterale Artigianato Calabria (Ebac) che ha deliberato un bonus energia da 200 euro per cento imprese e un contributo carburante da 250 euro per 320 lavoratori del comparto.

L’iniziativa punta a offrire un sostegno concreto in una fase economica segnata dall’aumento dei costi di gestione e dalla perdita di potere d’acquisto. «I rincari del carburante e quelli del gasolio pesano enormemente sulle casse degli imprenditori e sulle tasche dei lavoratori», afferma il presidente di Ebac Calabria, Francesco Pellegrini. Le imprese artigiane, aggiunge, sono strette tra margini di guadagno sempre più ridotti e costi crescenti. Da qui la scelta di destinare parte delle risorse dell’Ente a interventi mirati.

ENTITà E DESTINATARI DEL BONUS

Il bonus energia, del valore di 200 euro, è rivolto a cento imprese artigiane iscritte all’Ebac da almeno sei mesi, che abbiano sostenuto, nel periodo immediatamente precedente alla domanda, una bolletta superiore a 500 euro. Le richieste potranno essere presentate dalle 8 del 14 dicembre alle 12 del 18 dicembre 2026.

Il secondo intervento riguarda i lavoratori delle imprese artigiane aderenti all’Ente. Il bonus carburante prevede 320 contributi da 250 euro ciascuno ed è destinato a sostenere le famiglie con redditi più bassi, individuate attraverso un indicatore Isee non superiore a 15mila euro. In questo caso, le domande potranno essere inoltrate dalle 8 del primo dicembre alle 12 dell’11 dicembre 2026.

LE PAROLE DEL VICEPRESIDENTE CASSALA

«Vogliamo dimostrare ai lavoratori del comparto la nostra vicinanza con una misura piccola, ma concreta», sottolinea il vicepresidente Benedetto Cassala, evidenziando l’obiettivo di semplificare le procedure e consentire la liquidazione dei contributi già a dicembre. L’Ente, rimarca, intende confermare il proprio ruolo di supporto nei momenti di difficoltà, come già avvenuto con precedenti interventi.

A inquadrare la situazione del settore è il direttore Andrea Monteleone, che indica in circa 3mila le aziende iscritte all’Ebac e in 9mila i lavoratori coinvolti. Nel 2026, spiega, la cassa integrazione sarebbe stata richiesta soltanto da poche decine di imprese. Dal confronto con le parti sociali emergerebbe quindi una criticità legata non tanto alla contrazione della produzione, quanto soprattutto all’impennata dei costi delle materie prime, dei carburanti e della manodopera.

Un aumento che, secondo Monteleone, non si traduce necessariamente in maggiori retribuzioni per i lavoratori. L’auspicio è che i due bonus possano contribuire ad alleggerire, almeno in parte, le difficoltà di imprese e famiglie. Le informazioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ente: www.ebac-calabria.it.