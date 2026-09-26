Regione, carburanti alle stelle, la proposta della Cgil: «Due giorni di lavoro agile»

2 minuti per la lettura

Caro carburanti, gli stipendi del personale della Giunta regionale erosi dai rincari. Il sindacato chiede atti vincolanti per lo smart working

CATANZARO — Due giorni di lavoro agile a settimana per alleggerire il peso del caro carburante sui bilanci familiari. È la richiesta formale avanzata dalla Rsu Fp Cgil Calabria della Regione, che si rivolge direttamente al presidente Roberto Occhiuto e all’assessore al Personale Antonio Montuoro.

Il sindacato chiede un provvedimento urgente per chi svolge mansioni “smartabili”. Definendo la misura uno strumento «a costo zero, ma di valore inestimabile per il reddito delle famiglie» di fronte a «un’emergenza sociale ed economica che sta impoverendo le nostre famiglie».

CARO CARBURANTI, IMPATTO DEI COSTI SUL PERSONALE

Nel mirino c’è l’impatto dei costi di trasporto sulla retribuzione del personale della Giunta regionale. «La situazione economica delle lavoratrici e dei lavoratori ha superato il livello di guardia» denuncia la Rsu. «Il costante ed esorbitante caro carburante sta erodendo in modo drammatico e sistematico i bilanci familiari. Ogni giorno, centinaia di dipendenti percorrono decine e decine di chilometri per raggiungere i posti di lavoro. Vedendo prosciugata una quota insostenibile del proprio stipendio soltanto per coprire i costi di benzina, gasolio e manutenzione dei mezzi».

L’APPELLO DEI SINDACATI ALL’ESECUTIVO

Da qui, dunque, l’appello all’esecutivo regionale affinché si intervenga con tempestività. «Ci rivolgiamo a Voi, signor Presidente e signor Assessore, confidando nella Vostra sensibilità istituzionale e umana. Vi chiediamo di ascoltare questo grido d’aiuto e di intervenire con decisione e coraggio. Garantire due giornate di lavoro agile a settimana significa restituire concretamente respiro economico ai dipendenti, riducendo le spese di trasporto e restituendo dignità al lavoro pubblico».

CHIESTO INTERVENTO STRUTTURALE

La richiesta sindacale non si limita a una mera raccomandazione, ma punta a un intervento strutturale per evitare difformità applicative tra i vari uffici di viale Europa. «Affinché questo accorato appello non resti inascoltato – sottolinea la rappresentanza sindacale – né venga depotenziato da rigidità burocratiche, chiediamo con decisione l’adozione di un atto di indirizzo chiaro, univoco e vincolante.

Tale provvedimento, infatti, dovrà garantire l’applicazione omogenea dei due giorni di smart working in tutti i Dipartimenti e le Strutture della Giunta, così da superare definitivamente ogni resistenza dirigenziale e, al contempo, rimuovere qualsiasi ostacolo pretestuoso che, ad oggi, determina inaccettabili ed ingiustificate disparità di trattamento tra i lavoratori».

CARO CARBURANTI, IL RICHIAMO ALLE ISTITUZIONI

In chiusura, un richiamo alle istituzioni: «Dimostrare vicinanza ai propri dipendenti nei momenti di difficoltà è un dovere etico e politico. Le famiglie dei lavoratori della Regione Calabria non possono più attendere».