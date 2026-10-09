Gli autotrasportatori della Calabria confermano il fermo dal 16 al 20 ottobre contro il caro-costi

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La Fedralog ha confermato il fermo degli autotrasportatori della Calabria dal 16 al 20 ottobre contro il caro-costi denunciando una situazione economica sempre più difficile e l’assenza di risposte ritenute sufficienti da parte delle istituzioni

CATANZARO – Il fermo regionale degli autotrasportatori della Calabria si farà dal 16 al 20 ottobre. Fedralog Calabria ha confermato la mobilitazione al termine della riunione dell’8 ottobre con le imprese e i rappresentanti del comparto, denunciando una situazione economica sempre più difficile e l’assenza di risposte ritenute sufficienti da parte delle istituzioni.

Alla base della protesta, secondo la Federazione Autotrasporti Logistica Calabria, ci sono l’aumento dei costi di gestione e tariffe che, in molti casi, non consentirebbero alle aziende di mantenere un equilibrio economico. Carburante, personale, assicurazioni, manutenzioni, rate dei mezzi e altre spese gravano sui bilanci delle imprese, alcune delle quali, riferisce Fedralog, avrebbero ormai esaurito la propria liquidità.

«Il fermo non nasce da una scelta presa a tavolino, ma da una condizione di necessità», sostiene l’organizzazione, che afferma di aver mantenuto aperto il confronto con le istituzioni senza ottenere, al momento, risposte in grado di superare le ragioni della mobilitazione.

L’APPELLO AGLI AUTOTRASPORTATORI

Fedralog chiama a raccolta tutte le imprese calabresi del settore, invitandole ad aderire al fermo e a mettere a disposizione il maggior numero possibile di veicoli, secondo le indicazioni organizzative che saranno comunicate nei prossimi giorni.

L’obiettivo dichiarato è che, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa e i servizi essenziali, i mezzi pesanti delle aziende aderenti non circolino durante la mobilitazione. La Federazione richiama inoltre alla necessità di una protesta compatta, ma pacifica e ordinata, nel rispetto delle disposizioni delle autorità e della sicurezza.

«UNA MOBILITAZIONE DI TUTTA LA CALABRIA»

L’iniziativa punta a coinvolgere anche cittadini, lavoratori, famiglie, commercianti, artigiani e imprenditori. Fedralog sostiene che la crisi dell’autotrasporto non riguardi soltanto gli operatori del comparto, ma possa avere ripercussioni sull’intera economia regionale, considerato il ruolo del trasporto su gomma nella distribuzione delle merci e nell’approvvigionamento delle attività produttive e commerciali: «Questa non è più una questione che riguarda soltanto gli autotrasportatori. Questa è una mobilitazione che riguarda tutta la Calabria», afferma la Federazione, invitando la popolazione a partecipare alle iniziative in programma dal 16 ottobre.

L’appello è rivolto a tutto il sistema produttivo, con la richiesta di sostenere le imprese del settore nella rivendicazione di condizioni economiche che consentano loro di continuare a lavorare.

ATTESI I DETTAGLI ORGANIZZATIVI

Luoghi, orari, presidi e punti di incontro saranno comunicati ufficialmente nei prossimi giorni. Fedralog invita le imprese interessate a contattare la segreteria regionale per ricevere aggiornamenti sulle modalità di partecipazione. La Federazione sollecita inoltre gli autotrasportatori a iscriversi gratuitamente all’organizzazione e a prendere parte alle iniziative della categoria, sostenendo che una maggiore unità del comparto possa rafforzarne la rappresentanza nei confronti delle istituzioni.

Il fermo è stato dunque confermato per cinque giorni, dal 16 al 20 ottobre. Fedralog indica come obiettivo della protesta l’apertura di un confronto capace di produrre risposte concrete alle difficoltà economiche denunciate dalle imprese calabresi dell’autotrasporto.