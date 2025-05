6 minuti per la lettura

L’allarme del presidente della provincia di Catanzaro e dell’Upi, Mario Mormile. Riduzione nazionale di 1,7 miliardi. In Calabria, taglio fondi importante, si passa da 5,5 a 1,6 milioni. «Siamo anche pronti

a mobilitarci di concerto con i sindaci»

La notizia è questa e circola da giorni suscitando perplessità e indignazione: Legge di Bilancio e Milleproroghe hanno ridotto le risorse di 1,7 miliardi.

Bisogna risparmiare, diceva in poche parole la missiva, per tradurre in pratica i tagli da 1,7 miliardi decisi con l’ultima legge di Bilancio e il decreto Milleproroghe, che hanno spostato risorse alla realizzazione del ponte di Messina.

TAGLIO FONDI SU SCALA NAZIONALE OLTRE IL 70%

La sforbiciata solo per il 2025 ammonta a oltre il 70% delle risorse assegnate inizialmente, lamentano gli amministratori locali, e per i prossimi tre anni sfiora il 50%.

Tagliare i fondi per la sicurezza stradale significa mettere a rischio la vita delle persone con conseguenze sulla sicurezza e sulla qualità della vita dei cittadini. È una questione di responsabilità verso i territori. La sicurezza degli utenti della strada non può essere derogata.

TAGLIO FONDI, LA DENUNCIA DEI PRESIDENTI DI PROVINCIA

Lo sostengono i presidenti delle Province italiane. Lo condivide e rilancia il presidente della Provincia di Catanzaro, Mario Amedeo Mormile, presidente di Upi Calabria.

L’assemblea dei presidenti delle Province del 15 maggio scorso ha dato mandato a Pasquale Gandolfi di sollecitare Salvini per l’apertura di un tavolo di crisi.

Ma le Province si sentono lasciate sole.

Presidente Mormile, partiamo dal dato più crudo: cosa significa questo taglio per la Provincia di Catanzaro?



«Il taglio dei fondi per la viabilità, nei fatti, e concretamente, significa non poter garantire interventi e manutenzione e quindi mettere a rischio la sicurezza dei cittadini che percorrono le arterie provinciali, ogni giorno. Il taglio, solo per noi, è di 3 milioni e 9: da 5 milioni e 580 mila euro si scende a 1 milione e 600 mila. Se consideriamo che la nostra rete provinciale misura 1.600 chilometri, significa poco più di un euro a chilometro per la manutenzione straordinaria. Stiamo parlando di bitumazioni, messa in sicurezza, ripristino delle scarpate, segnaletica. È ridicolo. Così si può solo chiudere tutto e consegnare le chiavi. È come pretendere di far funzionare un ospedale con pochi cerotti e nessun medico in corsia. La situazione è insostenibile».

Lei ha parlato anche di un contesto territoriale particolarmente fragile.



«Esatto. Le nostre strade si sviluppano su un territorio orograficamente complesso, con mare, monti, e numerose aree soggette a dissesto idrogeologico. Ogni chilometro di strada in più qui vale doppio in termini di rischio. La nostra è una viabilità che già parte in condizioni difficili, e questi tagli la condannano. Senza sicurezza è inutile parlare di sviluppo. Quando piove, alcune strade diventano impraticabili, i collegamenti con le aree interne si interrompono. E in quelle aree vivono famiglie, lavoratori, studenti. Significa isolarli».

Come si è arrivati a questo punto?



«Dopo il crollo del ponte Morandi fu avviato un piano straordinario per la viabilità provinciale. Parliamo del 2020. Furono stanziati fondi aggiuntivi che si sommavano a quelli previsti dalla legge di riforma degli Enti locali, la cosiddetta Delrio. Quella fase ha avuto un senso. Ma ora si torna indietro. Già la legge di Bilancio ha operato un taglio del 20%, poi il Milleproroghe ha tolto un altro pezzo. La somma totale tagliata alla Calabria, solo per il biennio 2025-2026, è di 36 milioni di euro. È una cifra enorme, se consideriamo il contesto e le esigenze che abbiamo. Soprattutto, ci viene tolto quando stavamo iniziando a rimettere ordine in anni di carenze strutturali».

A quanto pare le risorse servono per altre grandi opere, a partire dal Ponte sullo Stretto…



«Ed è qui che il discorso si fa politico. Perché se da un lato si critica Salvini come “uomo del Nord che penalizza il Sud”, poi si tagliano fondi a tutte le Province italiane, indistintamente, per finanziare opere come il Terzo Valico o, pare, il Ponte sullo Stretto. Ma così non si fa sistema. Così si alimentano le divisioni. Io sono assolutamente favorevole alle grandi opere che portano sviluppo, ma non possono avvenire a danno della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete esistente. È come costruire una villa nuova quando il tetto della casa dove vivi sta crollando. Le priorità devono essere chiare».

Lei è anche un dirigente di partito. Cosa pensa come rappresentante della Lega?



«La Lega ha sempre avuto nel Dna la difesa degli enti territoriali. C’è anche un progetto di legge firmato dal mio partito e presentato in Senato per riportare le Province allo stato pre-Delrio, per ridare loro dignità. Come partito ci siamo sempre battuti contro l’idea che lo Stato debba essere distante dai territori. Questa scelta va contro quella linea, ma sono sicuro che il Governo non rimarrà fermo davanti alle criticità sollevate. Come amministratori provinciali, noi non chiediamo privilegi, chiediamo semplicemente gli strumenti per fare il nostro lavoro. Niente di più».

Taglio dei fondi, come si muoveranno ora le Province?



«Ci siamo già attivati. Io stesso, insieme al presidente del consiglio regionale Mancuso, che è anche commissario regionale della Lega, ho contattato direttamente il ministro Salvini. Abbiamo fornito dati chiari. Siamo in contatto con l’UPI nazionale, ma anche con i sindaci e l’Anci regionale guidato dalla sindaca Succurro. Perché i sindaci devono essere coinvolti in questa mobilitazione che interessa tutti. Aspettiamo risposte, ma non escludiamo una mobilitazione. Se non si interviene, alcune Province saranno costrette a sospendere ogni tipo di intervento programmato. Questo significa non sistemare strade dissestate, non riparare frane, non garantire i collegamenti scolastici in sicurezza».

C’è un rischio immediato?



«Sì, perché molte opere sono state già programmate contando su risorse che ora non ci sono più. E va considerata anche la difficoltà di cassa: le Province devono anticipare le spese e rendicontare al Ministero. Ma se non hai cassa, non puoi nemmeno partire. Il sistema si blocca. E la burocrazia, già lenta, rischia di diventare paralisi. Abbiamo imprese che attendono i cantieri, lavoratori che sperano di essere coinvolti. Fermare tutto significherebbe anche colpire l’economia locale».

Il taglio dei fondi è irreversibile?



«Io spero di no. Per il 2025 si tratta di 195 milioni di euro a livello nazionale. Per il 2026 altri 190. In una legge di bilancio sono somme che si possono recuperare. Il punto è decidere se si vuole puntare sui territori o no. Perché senza Province funzionanti, lo Stato si ferma. E chi sostiene il contrario non conosce davvero il Paese. In Provincia passano trasporti scolastici, viabilità, scuole superiori, ambiente. Noi siamo il braccio operativo sul territorio. Un Paese moderno non può fare a meno delle Province, deve solo renderle più efficienti e dotarle di risorse adeguate».

Qual è il messaggio che vuole lanciare al Governo?



«Che il vero sviluppo non si costruisce con le grandi opere se nel frattempo si lascia franare tutto il resto. Le Province sono l’ossatura del Paese. La sicurezza stradale non è un lusso. È un diritto. Chi viaggia per lavoro, per studio, per turismo, deve poter contare su strade dignitose. Qui si rischia di vanificare ogni investimento. Non è una questione politica, è buon senso. Abbiamo una rete viaria che da anni regge con il fiato corto. Ora non possiamo più respirare. Ci auguriamo, e siamo fiduciosi del fatto che il Governo possa rivedere le proprie scelte, prima che sia troppo tardi».