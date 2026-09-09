Ondata di caldo, a Catanzaro il sindaco dispone l’uscita anticipata da scuola

1 minuto per la lettura

Ondata di caldo in Calabria, a Catanzaro il sindaco Fiorita ordina dal 14 al 19 settembre l’uscita anticipata da scuola alle 13 per tutti gli istituti.

CATANZARO – Le temperature eccezionali e il caldo prolungato previsti per i prossimi giorni portano a provvedimenti urgenti sul fronte della sicurezza scolastica nel capoluogo calabrese. Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha firmato un’ordinanza predisposta per disporre la sospensione anticipata delle attività didattiche ed educative alle ore 13:00 per tutto il periodo compreso tra lunedì 14 e sabato 19 settembre 2026.

La decisione, adottata a scopo precauzionale per garantire la tutela della salute pubblica, interessa capillarmente tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché i servizi educativi per l’infanzia operativi sull’intero territorio comunale. L’atto punta a prevenire i rischi e le criticità legate all’eccessivo disagio termico che si registra negli ambienti scolastici durante le ore più calde della giornata, tutelando sia la popolazione studentesca sia il personale docente e non docente.

IL CONFRONTO TRA IL SINDACO DI CATANZARO E I DIRIGENTI SULL’ONDATA DI CALDO E LE MOTIVAZIONI PER L’USCITA ANTICIPATA DA SCUOLA

Come precisato da Palazzo De Nobili, l’ordinanza è il risultato di un proficuo confronto con le istituzioni scolastiche locali. In particolare, il provvedimento recepisce le sollecitazioni giunte dai dirigenti degli Istituti comprensivi durante il recente tavolo tecnico tenutosi presso l’assessorato alla Pubblica istruzione, nel corso del quale era stata manifestata forte preoccupazione per le condizioni climatiche interne agli edifici. Le note comunali sottolineano come il permanere di temperature nettamente superiori alle medie stagionali renda rischiosa la permanenza nelle aule oltre la soglia delle ore 13:00, specialmente in strutture prive di adeguati impianti di raffrescamento o di sistemi efficienti per il ricambio d’aria.