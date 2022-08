Elezioni, presentate le liste di Unione popolare: de Magistris capolista in Calabria

1 minuto per la lettura

CATANZARO – Sono stati i Gilet arancioni i primi a presentare le liste per le elezioni politiche del 25 settembre alla Corte d’appello di Catanzaro. Gli esponenti del movimento fondato dall’ex generale Antonio Pappalardo hanno battuto sul tempo i rappresentanti della lista “Unione popolare con de Magistris”.

L’ex sindaco di Napoli è capolista nel collegio plurinominale per la Camera. Capolista al Senato sarà il sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere. Tra le altre candidature lo storico e scrittore Piero Bevilacqua (all’uninominale Catanzaro) e il sindaco di Cinquefrondi e coordinatore di DeMa Michele Conia (uninominale Vibo Valentia-Piana Gioia Tauro).

ELEZIONI, L’EX 5S GRANATO ALL’UNINOMINALE CON ISP

La parlamentare uscente Bianca Laura Granato, ex M5S, è candidata in Calabria, nel collegio uninominale Catanzaro, nella lista Italia sovrana e popolare ispirata da Antonio Ingroia. L’ex pm è capolista al plurinominale per la Camera. Le liste per Camera e Senato sono state presentata in mattinata alla Corte d’appello di Catanzaro.