Comunali Lamezia, Murone e Lo Moro al ballottaggio

Alle elezioni comunali di Lamezia Terme Il candidato del centrodestra stacca Lo Moro (seconda) di circa 10 punti percentuale. La candidata del centrosinistra: «Faremo le analisi con i voti delle liste»

LAMEZIA TERME – Nella città della Piana è ballottaggio. L’esito delle urne ha dato il responso che sembrava prevedibile, ossia la partita finale da giocarsi tra Mario Murone candidato sindaco del centrodestra e Doris Lo Moro candidata del centrosinistra.

BALLOTTAGGIO MURONE – LO MORO, FUORI BEVILACQUA

Le ultime proiezioni della serata, davano Murone avanti di circa 10 punti percentuali. 43 contro 33. Resta fuori, dunque, alla prima tornata, il candidato civico Giampaolo Bevilacqua, che si attesta intorno al 24% e potrà avere un ruolo importante nella “finalissima” che si terrà l’8 e 9 giugno. Per quanto concerne l’affluenza al voto, dei 61.256 aventi diritto si sono recati alle urne 36.382 con una percentuale del 59,39%, un dato che è maggiore rispetto alle amministrative del 2019, quando la percentuale fu del 54,99%.

Questo recupero di astensionismo non raggiunge comunque la soglia dei votanti del 2015, allora, al primo turno si recò alle urne il 66,08% degli elettori. I dati del primo turno sembrerebbero fotografare una città che ha espresso maggiori consensi per il centrodestra, la forbice tra i due candidati non è comunque così larga da far dormire sonni tranquilli e sereni al candidato sindaco risultato in vantaggio al primo turno, verosimilmente il distacco che Murone ha dato alla Lo Moro non gli dà alcuna sicurezza di vittoria. È successo già in passato che al secondo turno il centrosinistra sia riuscito a ribaltare la situazione. In ogni modo per la lettura del voto occorre aspettare le attestazioni dei singoli partiti e ancor di più capire cosa è successo con il voto disgiunto.

LISTE A SOSTEGNO DI MURONE

Ricordiamo che i tre candidati a sindaco sono stati sostenuti al primo turno da 14 liste, 6 di queste hanno corso per Mario Murone, 5 per Doris Lo Moro e 3 per Giampaolo Bevilacqua. Le liste di centrodestra che hanno accompagnato la corsa di Murone sono: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lamezia Domani, Lega, Noi Moderati e Calabria Azzurra.

LISTE A SOSTEGNO LO MORO



Doris Lo Moro, ha invece avuto dalla sua parte: Azione, Era Ora, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Per Vivere Bene. Con Bevilacqua hanno corso tre liste: Giampaolo Bevilacqua sindaco del Popolo, Indipendenza e Lamezia nel Cuore. I candidati a consigliere comunale sono stati complessivamente 330.

LE CONGRATULAZIONI DI LO MORO A PRINCIPE

A meno della metà dello spoglio nel suo punto d’incontro, Doris Lo Moro ha dato una prima dichiarazione congratulandosi, innanzitutto, con il candidato sindaco di Rende «Sandro Principe è stato bravissimo, sono felice, mi congratulo con lui».

BALLOTTAGGIO E DATO LAMETINO



Sul dato lametino ha affermato: «Che a Lamezia si preannunciasse un ballottaggio era leggibile nella città, anche se ognuno può pensare di vincere al primo turno, perché si fa riferimento alle persone che si incontrano, al proprio popolo, quello che si vede nelle piazze, questa è però una visione parziale, la città è poi qualcosa di più vasto e quindi ci possono essere delle sorprese». Sulla lettura del dato di questo primo turno non si sbilancia, dice di voler attendere di conoscere i voti delle liste.

«Bisogna capire se sono le liste che portano il candidato o è il candidato che porta le liste. Questo è importante per capire il consenso del candidato sindaco». «Per fare valutazioni approfondite – conclude – è ancora presto, io rimango fredda quando ci sono i risultati delle elezioni perché voglio capire le valutazioni, dopodiché si riparte per il secondo turno».