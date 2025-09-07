Elezioni Regionali in Calabria, Occhiuto «Ci presentiamo col sorriso e a testa alta»

Roberto Occhiuto si presenta alle elezioni regionali in Calabria con liste Forza Italia. Rivendica risultati e sfida il centrosinistra.

CATANZARO – «Dimostriamo di avere un centrodestra carico con Forza Italia che ancora una volta gioca un ruolo fondamentale. Devo riconoscere al coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, una grande abilità nel comporre la lista di Forza Italia. Poi la mia lista, Occhiuto Presidente, che vede dirigenti di Forza Italia anche di primo piano e l’altra lista, Forza Azzurri, che era presente alle elezioni passate, anche questa vede alcuni dirigenti di Forza Italia, militanti di Forza Italia, e candidature indipendenti. Bravissimi amministratori, a volte si tratta anche di persone che hanno delle storie coraggiose da raccontare, come la madre coraggio che abbiamo candidato nella circoscrizione Sud. E sono, quindi, molto felice che ci sia questo entusiasmo e sono riconoscente a tutti quelli che hanno deciso di stare insieme sul campo di battaglia per continuare un lavoro che merita di essere continuato». Lo ha detto il candidato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una conferenza stampa a Gizzeria, provincia di Catanzaro.

ELEZIONI REGIONALI, OCCHIUTO: “IN QUATTRO ANNI ABBIAMO FATTO MOLTO DI PIÙ”

«Abbiamo coscienza del fatto che in questi quattro anni abbiamo fatto molto di più che in passato. Abbiamo trovato una regione che era un motore fermo, immobile, l’abbiamo rimesso in moto, abbiamo fatto riforme importanti. Oggi non ci sono più rifiuti per le strade delle città perché i sindaci sanno dove smaltire i rifiuti. Ci sono ancora tantissimi problemi e tantissime opportunità per la Calabria. Abbiamo mille soluzioni in testa e vogliamo metterle in pratica con questa squadra straordinaria di candidati che ci danno grande entusiasmo. Con grande umiltà vorrei fare questa campagna elettorale rendendo conto di ciò che ho fatto, facendo vedere i cantieri che prima non c’erano. Ho deciso di accettare tutti i confronti, vedremo quali sono le differenze anche sulle visioni. Ho cercato di leggere anche il programma del candidato del campo largo e devo dire che molte cose che sono contenute nel suo programma, noi l’abbiamo già fatto».

NESSUNA PAURA DEGLI AVVERSARI

Occhiuto ha anche risposto alle frecciatine lanciate dallo schieramento opposto: «Gli avversari possono dire quello che vogliono. Devo dire che, guardando la composizione delle liste, forse un po’ di paura l’hanno avuta loro, perché ho visto che ci sono delle liste, quelle del centrosinistra, fatte giusto per garantire qualche posticino in consiglio regionale a qualche dirigente. Io non parlo male degli avversari, posso dire che non mi pare di avere l’atteggiamento di chi ha paura. Ci presenteremo ai calabresi col sorriso e con la convinzione di chi può fare la campagna elettorale a testa alta e sono convinto che riscuoteremo grande solidarietà dai calabresi».