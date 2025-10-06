Regionali, Occhiuto: «La Calabria assistenzialista non esiste più»

2 minuti per la lettura

Il riconfermato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, da Gizzeria, ringrazia i calabresi per il risultato ottenuto: «È la prima volta che un presidente viene riconfermato e con queste percentuali»

“Grazie”. È la parola più ripetuta, quasi come un mantra, una liberazione, nel breve discorso tenuto nel corso della conferenza stampa, da Gizzeria, sull’esito del voto trasmessa in diretta da La7, dal riconfermato presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

IL DISCORSO DEL RICONFERMATO PRESIDENTE DA GIZZERIA

Grazie calabresi, Calabria, famiglia, staff, Tajani, Meloni, Salvini e grazie anche a Tridico che lo ha già chiamato «per fargli i miei più sinceri complimenti le congratulazioni per questa vittoria. Sperando per il bene dei calabresi che possa governare al meglio per risolvere i tanti problemi irrisolti che abbiamo in Calabria. Dalla sanità alle infrastrutture».

IL GRAZIE DI OCCHIUTO AI CALABRESI

Occhiuto torna sui temi e con i toni che hanno contraddistinto l’intera campagna elettorale, il fatto più che il da farsi, le inchieste in corso, “massima fiducia nella magistratura” “nessuno deve dimettersi per un avviso di garanzia”. «Sono stati mesi duri, difficilissimi, abbiamo sofferto, ma il risultato, che ritengo sarà anche migliore degli exit poll, ripagano del lavoro fatto».

OCCHIUTO, «HO CHIESTO A TRIDICO DI COLLABORARE CON ME»

Un risultato che dà merito dei sacrifici, della dedizione, dell’impegno profuso, dichiara ancora il presidente, che magnanimo, o forse proprio per la schiacciante vittoria lascia aperta una porta allo sfidante: «Ho chiesto a Tridico di collaborare nelle forme che riterrà più opportune per la nostra Regione, in qualsiasi ruolo volesse farlo» «Gli ho detto anche che sarebbe il caso di pacificare questa regione dopo una campagna elettorale anche violenta», ha aggiunto.

«NON SIAMO UNA REGIONE ASSISTENZIALISTA»

Il grazie più grande ai calabresi che hanno sconfitto l’idea di popolo assistenzialista, «la Calabria dell’assistenzialismo non esiste più». Una Calabria che non si è fatta abbindolare dalle promesse di redditi vari, lavoro ai forestali, bolli auto da eliminare. Questo in soldoni il pensiero del presidente accolto dagli applauso della sala.

«NON ABBIAMO AVUTO LA BACCHETTA MAGICA»

«In quattro anni non abbiamo avuto la bacchetta magica, ma abbiamo fatto più di quanto sia stato fatto in decenni. Riforma dei rifiuti, dei consorzi di bonifica, investimenti in sanità. Continueremo su questa strada. C’è ancora molto lavoro da fare e lo faremo in questi cinque anni, ma ho apprezzato che i calabresi abbiano saputo premiare la qualità dell’impegno che abbiamo profuso»

«Per la prima volta un presidente viene rieletto e con queste percentuali, che ripeto nelle stime reali saranno in crescita». Conclude Occhiuto.