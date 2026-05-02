Comunali, respinto dal Tar il ricorso sull’unica lista presentata e ricusata: a Carlopoli non si voterà

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Respinto dal Tar il ricorso sull’unica lista presentata e ricusata, a Carlopoli non si voterà alle comunali del 24 e 25 maggio prossimi

CARLOPOLI – Per un errore del segretario comunale niente elezioni amministrative il 24 e 25 maggio prossimi. Per l’unica lista presentata Uniti per Carlopoli e Castagna con candidato sindaco Emanuela Talarico (primo cittadino uscente) il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso dell’unica lista che era stata presentata e ricusata dalla prefettura.

L’errore e l’amarezza della sindaca uscente ricandidata

Lo ha annunciato la stessa Talarico, secondo la quale «è una decisione che, pur formalmente legittima, riteniamo profondamente ingiusta nella sostanza: per una irregolarità meramente burocratica, non a noi imputabile, viene di fatto impedito a una comunità intera di esprimersi democraticamente». La sindaca aveva infatti precisato che «non c’era stata alcuna irregolarità, tutti i sottoscrittori hanno firmato. L’errore è stato causato dal segretario comunale che non ha controllato che mancava l’autentica firma per firma. C’è solo l’autentica alla fine del modulo. L’assenza dell’esplicita formula “per conoscenza diretta” o “visto il documento”.». Alla fine, quindi, il Tar ha bocciato il ricorso. «Non si è voluto guardare alla realtà dei fatti, alla buona fede – ha continuato la sindaca uscente e ricandidata – alla volontà dei cittadini. Si è scelta la strada più rigida, sacrificando il diritto alla partecipazione. Carlopoli oggi non perde solo una lista: perde la possibilità di scegliere. Noi, però,- ha evidenziato – non arretriamo. Continueremo a essere presenti, a rappresentare le ragioni di chi crede in una politica fatta di impegno, serietà e rispetto della volontà popolare».

Arriverà un commissario

«Pur nel dispiacere per questa situazione, garantiamo fin da subito il nostro supporto, nei limiti delle nostre possibilità, al Commissario che sarà chiamato a guidare il Comune, nell’interesse esclusivo della Comunità. Continueremo ad esserci, con serietà e coerenza, al servizio del paese. Questa – ha concluso -non è la fine di un percorso, ma l’inizio di una nuova fase in cui vigileremo affinché quanto fatto e quanto programmato continui ad andare avanti». Una vera e propria beffa, dunque, dal momento che sarebbe bastato raggiungere il 40% dei voti validi affinchè Emanuela Talarico venisse riconfermata essendo stata presentata una sola lista.