2 minuti per la lettura

Diversi interventi deliberati dalla giunta comunale di Lamezia Terme, volti alla riqualifica di alcune zone urbane e del benessere generale.

LAMEZIA TERME (CZ) – Con l’avvento delle festività natalizie, la giunta comunale lametina ha deliberato degli interventi volti alla valorizzazione del benessere culturale e fisico dei cittadini. I principali provvedimenti riguardano la promozione della vita culturale e comunitaria, dell’inclusione sociale attraverso lo sport fino ad arrivare alla manutenzione degli spazi urbani. In concomitanza con l’arrivo del Natale, è stato dato il via alle linee guida per la costruzione del cartellone “Lamezia Terme Natale Insieme 2026-2027”. Un progetto che ha come obiettivo quello di raccogliere le manifestazioni di interesse di associazioni culturali, parrocchie, istituti scolastici e operatori economici del territorio.

Il programma punta a valorizzare in modo diffuso il territorio, intercettando i flussi di residenti, turisti che rientrano per le festività attraverso l’hub aeroportuale e ferroviario. «I provvedimenti assunti oggi guardano all’armonia della comunità e all’efficienza dei servizi», ha commentato il sindaco Mario Murone. Ha sottolineato anche la valorizzazione del nuovo Palazzetto come polo paralimpico aperto a tutta la comunità, dove si svolgerà la 45ª tappa internazionale di “Fight Clubbing”, in programma il 21 novembre 2026.

IL SINDACO: «LA SPONSORIZZAZIONE NON HA ALCUN PESO SUL BILANCIO DI LAMEZIA NELLA RIQUALIFICA»

L’evento darà rilievo primario all’inclusione sociale attraverso dimostrazioni e competizioni dedicate ad atleti diversamente abili e discipline su sedia a rotelle. Durante la giunta, è stata inoltre deliberata la prima area cani attrezzata al Parco Argada. L’intervento si inserisce nel quadro di valorizzazione del parco. Prevede una recinzione idonea e una netta separazione funzionale dalle aree sportive e dai giochi per l’infanzia.

«La realizzazione è stata possibile mediante forme di sponsorizzazione senza alcun peso sul bilancio comunale», ha continuato il primo cittadino. Il sindaco ha assicurato il proseguo dell’aggiornamento della macchina amministrativa con il nuovo PIAO 2027-2029. Ha poi deliberato la costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale presso gli uffici del Giudice di Pace di Cosenza e Cuneo a tutela delle ragioni dell’Ente, secondo l’amministrazione comunale, contro ricorsi proposti da privati relativi a violazioni del Codice della Strada. Tutti interventi che favorirebbero un notevole incremento del benessere generale dei lametini. Inoltre si consideri che la cura e la manutenzione degli ambienti pubblici risultano essere elementi chiavi nella preservazione a lungo termine.