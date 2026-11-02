Operazione Ginestra, Fiorita: «Liberate il sindaco Stasi»

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L’appello del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, per quello di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, ora ai domiciliari nell’ambito dell’operazione Ginestra

CATANZARO – «Liberate Flavio Stasi e restituite a Corigliano-Rossano il suo sindaco». È un appello netto quello lanciato dal sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che nei suoi Pensieri della domenica interviene sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il primo cittadino di Corigliano-Rossano, attualmente agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta antimafia “Ginestra”, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

OPERAZIONE GINESTRA, L’APPELLO DEL SINDACO DI CATANZARO FIORITA

Fiorita affronta la questione partendo dal rapporto tra le responsabilità di chi amministra la cosa pubblica e il ruolo della magistratura, riconoscendo la piena legittimità degli accertamenti giudiziari sull’attività degli amministratori. «Chiunque abbia l’onore di diventare sindaco sa bene quali sono i pregi di questo meraviglioso incarico ma anche quali sono le gravi responsabilità ed i rischi ad esso connesso, compresa la possibilità che il giusto controllo delle proprie attività avvenga anche attraverso le azioni investigative della Magistratura», scrive.

«LIBERATE FLAVIO STASI»

Un principio che, secondo il primo cittadino catanzarese, non può tuttavia giustificare automaticamente il ricorso a misure restrittive della libertà personale. «Tra i rischi del mestiere non può esservi mai la privazione della libertà personale», afferma Fiorita, richiamando la necessità che una misura cautelare sia sostenuta da gravi indizi ed esigenze cautelari. Condizioni che, a suo giudizio e sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili, non emergerebbero nella vicenda che riguarda Stasi.

OPERAZIONE GINESTRA, LE CAUSE DELL’ARRESTO DEL SINDACO STASI

Il sindaco di Corigliano-Rossano è indagato per l’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso in relazione alle elezioni amministrative del 2024. La Procura ipotizza un accordo tra sostegno elettorale e promesse di assunzioni, contestazione che dovrà essere vagliata nelle sedi giudiziarie. La misura degli arresti domiciliari è stata eseguita il 28 ottobre.

Fiorita sottolinea il percorso politico e amministrativo del collega, definendolo «un giovane sindaco, sempre in prima linea nelle battaglie per la legalità», e contesta la necessità della misura restrittiva adottata nei suoi confronti.

LE PAROLE DI NICOLA FIORITA

«Continuate ad indagare, date seguito a tutti gli accertamenti necessari, approfondite ogni vicenda, ogni fatto, acquisite ogni provvedimento ma intanto liberate Flavio Stasi e restituite a Corigliano-Rossano il suo sindaco», è l’appello conclusivo.

Una presa di posizione che distingue il diritto e il dovere della magistratura di accertare eventuali responsabilità penali dalla valutazione sulla necessità di mantenere la misura cautelare. Fiorita auspica una decisione favorevole alla liberazione del collega in occasione dell’interrogatorio di garanzia, senza chiedere l’interruzione delle indagini.

L’intervento si inserisce nel dibattito politico e istituzionale apertosi dopo l’operazione Ginestra, mentre resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.