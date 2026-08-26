Lamezia, esplode il “caso” Futuro Nazionale, il sindaco revoca l’assessore “vannacciana”

2 minuti per la lettura

Lamezia Terme, in comune esplode il “caso” Futuro Nazionale, il sindaco Mario Murone revoca l’assessore “vannacciana” Donatella Amicarelli

LAMEZIA TERME – Il “caso” dei “Vannacciani” esplode anche a Lamezia (anche dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Occhiuto sul “caso” Giannetta a Reggio Calabria) e le conseguenze sono la revoca dell’assessore Donatella Amicarelli, nominata assessore solo cinque mesi fa al posto di Antonietta D’Amico, ex Lega, “cacciata” a suo tempo su pressioni della Lega lametina (in particolare del deputato Domenico Furgiuele ex Lega e ora Futuro Nazionale) che poi ha aderito a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, costituendo pure il gruppo consiliare con due esponenti in Consiglio comunale, ex Lega, Massimo Cristiano e Carmine Villella.

Con la revoca dell’assessore “vannacciana”, la conseguenza sarà pure politica in particolare in Consiglio comunale dove il sindaco evidentemente perderà due consiglieri della maggioranza (Cristiano e Villella, appunto) ma in ogni caso, malgrado il loro venire meno, non avrà problemi di numeri in Aula.

«FN inconciliabile con l’azione di governo del centrodestra»

Nel decreto di revoca, il sindaco Mario Murone, che in attesa della sostituta dell’assessore revocata manterrà le deleghe (verde pubblico, parchi, ambiente, riqualificazione periferie, manutenzione ordinaria, randagismo), ha preso atto «delle diverse manifestazioni riportate dagli organi di stampa e dai social da parte del Gruppo Futuro Nazionale, che esprime una irreversibile rottura da parte del medesimo Gruppo con il Governo nazionale, ed i partiti della coalizione, significando giudizio di disvalore espresso nei confronti di una coalizione con la quale, tra l’altro, si governa la Città di Lamezia Terme».

E che «anche a livello nazionale, il programma presentato da Futuro Nazionale, risulta inconciliabile con l’azione di governo del centrodestra e con i valori che animano la coalizione a sostegno dell’attuale sindaco del Comune di Lamezia Terme». C’è da ricordare, inoltre, che già nei giorni scorsi il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia aveva preso le distanze (così come Forza Italia successivamente) da Futuro Nazionale dopo le dichiarazioni del deputato Furgiuele contro il Governo Meloni.