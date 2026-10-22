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Catanzaro, Forza Italia si agita, Fiorita rilancia. Il sindaco rivendica una città protagonista tra Governo, fondazioni e progetti sociali. Le reazioni di Costanzo e Talerico aprono il confronto sul peso del capoluogo.

CATANZARO- Mentre in Forza Italia si discute di quanto conti Catanzaro nelle scelte di Roberto Occhiuto, Nicola Fiorita prova a rafforzare il profilo della città attraverso una fitta agenda di incontri istituzionali e progetti. Il centrodestra si confronta su rappresentanza, ruoli e riconoscimenti; il sindaco prende fiducia e rivendica la capacità del capoluogo di costruire relazioni e attrarre risorse. Due dinamiche che si incrociano mentre cominciano a pesare i posizionamenti in vista delle amministrative del 2027. A muovere le acque nel partito azzurro sono state le osservazioni del presidente della Regione sulla scarsa incisività dei suoi rappresentanti nel comunicare quanto fatto dalla Cittadella per Catanzaro. Un richiamo che ha aperto una discussione più profonda della semplice efficacia dei messaggi politici: il rapporto tra il consenso raccolto sul territorio e lo spazio riconosciuto a chi quel consenso contribuisce a costruirlo.

FIORITA, IL DIBATTITO NEL CENTRODESTRA E RIVENDICAZIONI DI CATANZARO CAPOLUOGO

Il consigliere comunale Sergio Costanzo ha rivendicato il ruolo della presenza politica locale nei risultati elettorali. Il collega Antonello Talerico ha posto la questione del mancato riconoscimento dell’area centrale della Calabria nella distribuzione di incarichi e funzioni. Il confronto si sposta dalla comunicazione al peso politico del capoluogo. È qui che la polemica assume un rilievo cittadino. Per il centrodestra, chiamato a costruire una proposta per Palazzo De Nobili, diventa difficile separare la critica all’amministrazione Fiorita dalle tensioni nel rapporto con il proprio riferimento regionale.

Prima ancora del confronto con il sindaco, emerge una richiesta interna di ascolto e riconoscimento. Fiorita, intanto, sceglie di raccontare una Catanzaro in movimento. «Catanzaro vive una fase straordinaria di fermento, dialogo e progettualità», scrive sui social, legando gli appuntamenti del 21 e 22 ottobre a un messaggio preciso: la città può essere un interlocutore credibile per istituzioni, fondazioni e soggetti economici.

L’AGENDA DEL SINDACO TRA PROGETTI SOCIALI E INCONTRI GOVERNATIVI

Il calendario offre al sindaco diversi argomenti. Al San Giovanni, l’incontro promosso da Fondazione CON IL SUD, Ambasciata di Spagna e Comune accompagna il lancio di “Fertile Rifiuto”, progetto della cooperativa Dedalo inserito nella campagna “Sud Vivo”. Agricoltura rigenerativa, inclusione sociale ed economia circolare sono i temi di un percorso che prosegue alla Fattoria Sociale Fabula, a Sant’Elia, con attività e confronto aperti alla comunità. Sul versante economico e istituzionale c’è l’appuntamento al Comalca con il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti, dedicato agli interventi realizzati nel centro agroalimentare. Una presenza che, nella lettura politica dell’agenda, consente a Fiorita di valorizzare il dialogo con il Governo e di collocare Catanzaro dentro il confronto sull’impiego delle risorse per lo sviluppo.

Oggi alle 11, ancora al San Giovanni, è prevista la presentazione dei progetti finanziati dal bando “Rigenerare comunità”, sostenuto da Fondazione Carical, Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara. Un altro tassello della rete che il sindaco mette al centro del proprio racconto: welfare, imprenditoria sociale e opportunità per il Mezzogiorno.

FIORITA E LA SFIDA POLITICA SUL RUOLO DI CATANZARO

«Catanzaro per due giorni è al centro del Mediterraneo» è la formula con cui Fiorita sintetizza questa fase. Un’affermazione ambiziosa, che esprime anche la volontà di recuperare iniziativa politica attraverso l’attività amministrativa. Appuntamenti, questi che ffrono al sindaco l’occasione per spostare il confronto su progetti, interlocuzioni e risorse. Al centrodestra resta il compito di chiarire come intenda rappresentare Catanzaro anche nel rapporto con la Regione. Per entrambi, la partita del capoluogo passa dalla capacità di dare un seguito concreto al ruolo che rivendicano.