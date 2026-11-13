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Catanzaro, il consigliere Talerico: «Fondi di Natale a Reggio Calabria illegittimi. Porteremo gli atti all’Anac e alla Corte dei Conti».

CATANZARO- Non soltanto una questione di opportunità politica o di disparità di trattamento tra territori. Il contributo di 200mila euro concesso dal Consiglio regionale al Comune di Reggio Calabria per le festività natalizie sarebbe stato assegnato in violazione delle disposizioni che regolano l’erogazione di risorse pubbliche. È la nuova contestazione sollevata dal consigliere comunale di Catanzaro Antonello Talerico, che annuncia l’intenzione di acquisire tutta la documentazione e sottoporla all’Anac e alla Corte dei conti. Al centro della denuncia la deliberazione numero 130 del 26 ottobre 2026 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che secondo Talerico non rispetterebbe l’articolo 12 della legge 241/1990 e il Disciplinare approvato dallo stesso Consiglio il 29 maggio scorso. «Non si tratta di una spesa di rappresentanza ma di un contributo», sostiene il consigliere, ricordando che la normativa impone criteri predeterminati per l’attribuzione dei vantaggi economici.

FONDI DI NATALE, LE PRESUNTE IRREGOLARITÀ CONTABILI EVIDENZIATE DA TALERICO E I RILIEVI GIURIDICI

Diverse le presunte irregolarità individuate. La delibera non specificherebbe l’importo richiesto dal Comune né il costo complessivo del programma natalizio, impedendo di verificare il rispetto del divieto di finanziamento integrale dell’iniziativa. Talerico richiama inoltre l’esclusione delle attività di gestione ordinaria, nelle quali ritiene possa rientrare l’organizzazione annuale delle festività, e il limite di un solo contributo per beneficiario nell’anno. Ulteriori perplessità riguardano il coinvolgimento diretto della Presidenza del Consiglio nella realizzazione di alcuni eventi, a fronte delle disposizioni che escludono dal Disciplinare le iniziative organizzate dallo stesso organismo.

A sostegno della propria posizione, Talerico cita diverse pronunce della Corte dei conti, tra cui le sentenze relative alle luminarie natalizie di Torre del Greco e alla concessione di contributi senza preventivi di spesa. Richiama inoltre la delibera Anac numero 208 del 6 maggio 2026, relativa alla necessità di criteri trasparenti nella selezione degli eventi da finanziare.

L’ASSENZA DI CRITERI COMPARATIVI E GLI ALTRI FINANZIAMENTI NEL MIRINO

Il nodo, secondo il consigliere, è l’assenza di una procedura comparativa. «Se il motivo del contributo è il turismo, quel motivo vale per ogni Comune e per ogni festa: non spiega perché si premi uno e si escludano tutti gli altri». Talerico evidenzia anche che i 200mila euro destinati a Reggio rappresenterebbero il 44% della dotazione iniziale del capitolo regionale dedicato ai contributi. La questione, peraltro, non riguarderebbe soltanto Reggio Calabria.

Il consigliere richiama altri finanziamenti concessi nel 2026, tra cui quelli a Caulonia, Casignana, all’associazione MarinAmo e a Calanna, chiedendo che per ciascuno siano verificabili richiesta iniziale, preventivo e criteri di quantificazione. L’annuncio conclusivo apre ora un possibile nuovo fronte istituzionale: «Chiederemo istanze, preventivi e rendiconti: poi le carte parleranno all’Anac e alla Corte dei conti». Le contestazioni rappresentano, allo stato, la valutazione giuridica formulata da Talerico e non l’accertamento di una violazione da parte degli organi di controllo.