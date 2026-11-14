Lamezia, Gianturco dopo l’aggressione: «Non mi faccio intimidire»

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L’assessore comunale di Lamezia Terme, Mimmo Gianturco non arretra e dopo l’aggressione subita rilancia: «Non mi fermeranno»

LAMEZIA TERME – «Non mi fermeranno. Non mi faccio intimidire e continuerò a lavorare per Lamezia e per il superamento del campo rom». Sono le parole di Mimmo Gianturco dopo l’aggressione e le minacce subite in Comune. L’assessore al Welfare ringrazia istituzioni e cittadini per la solidarietà e dichiara: «Il progetto di Scordovillo deve andare avanti nel rispetto della legalità e dei diritti di tutti» Mimmo Gianturco ha rivolto un ringraziamento particolare anche ai dipendenti comunali intervenuti durante i momenti concitati, agli agenti della Polizia Locale, al prefetto di Catanzaro Clemente Di Nuzzo, al Commissariato di Polizia e a tutte le Forze dell’Ordine.

«Sono stati momenti difficili, che non avrei mai immaginato di dover vivere proprio nel luogo in cui ogni giorno lavoro al servizio della comunità», ha dichiarato, sottolineando come l’accaduto rappresenti un fatto grave non soltanto sul piano personale, ma soprattutto istituzionale. «La casa comunale deve essere un luogo di dialogo, confronto e rispetto, mai di violenza o intimidazione».

Al centro della vicenda, secondo quanto ricostruito dall’assessore, vi sarebbe una questione legata al progetto di superamento del campo rom di Scordovillo. In particolare, le tensioni sarebbero maturate dopo la richiesta di disponibilità di un alloggio individuato autonomamente e occupato abusivamente da alcuni soggetti. L’immobile, tuttavia, nell’ambito del percorso di accompagnamento previsto dal progetto, risultava già destinato a un altro nucleo familiare residente a Scordovillo, sulla base delle valutazioni degli organismi competenti.

LAMEZIA TERME, GIANTURCO CHIARISCE I MOTIVI DELL’AGGRESSIONE SUBITA IN COMUNE

«Non sono le pretese individuali a determinare l’assegnazione di un alloggio e non è attraverso la prepotenza o le azioni illegali che si possono ottenere risposte dalle istituzioni», ha ribadito Gianturco, richiamando la necessità di rispettare procedure e criteri. L’assessore ha inoltre voluto precisare che il Comune non dispone direttamente le assegnazioni degli alloggi né gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente, che rientrano nelle competenze dei soggetti proprietari e delle autorità preposte. Un chiarimento ritenuto necessario anche per spiegare la complessità del progetto di Scordovillo, coordinato dal Governo nazionale attraverso una cabina di regia istituzionale alla quale partecipano Prefettura, Forze dell’Ordine, Regione Calabria, ATERP, Comune ed enti del Terzo settore. Un percorso condiviso che, secondo Gianturco, sta entrando nella fase finale e più operativa, facendo emergere tensioni e resistenze da parte di una componente della comunità rom.

«È proprio adesso che servono fermezza, determinazione e rispetto delle regole. Il progetto deve arrivare a compimento, senza lasciarsi condizionare da pressioni o tentativi di intimidazione, garantendo al contempo i diritti e la dignità di tutte le persone coinvolte», ha affermato. L’assessore ha quindi ribadito la necessità di non confondere le difficoltà sociali con i comportamenti dei singoli: «Le fragilità vanno accompagnate e le persone rispettate, ma il rispetto deve essere reciproco e le regole devono valere per tutti, senza eccezioni e privilegi».

OBIETTIVO IL SUPERAMENTO DEL CAMPO ROM

Il ripristino della legalità e il superamento definitivo del campo rappresentano, dunque, obiettivi che devono proseguire attraverso la collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte. Infine, Gianturco ha assicurato che continuerà a svolgere il proprio incarico senza condizionamenti, ringraziando anche la famiglia, gli amici e quanti sostengono il suo percorso politico. «Non arretrerò di un millimetro. Ho scelto questo ruolo per lavorare, affrontare i problemi e dare risposte concrete ai cittadini, in piena sinergia con il sindaco e l’Amministrazione comunale». E conclude con un messaggio rivolto a chi ha tentato di intimidirlo: «Continuerò a fare il mio dovere, senza lasciare che la paura condizioni il mio operato. Lamezia merita istituzioni libere, autorevoli e capaci di non piegarsi alla violenza. Io continuerò a essere dalla parte della mia città».