Calabria, ecco quanto costa la sede della Regione a Bruxelles

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La risposta della Regione Calabria sui costi della sede di Bruxelles evidenzia una spesa annua complessiva tra i 67 e 77mila euro.

Quanto costa la sede calabrese a Bruxelles? Se l’era chiesto la consigliera regionale renziana Filomena Greco qualche settimana fa, in una interrogazione alla Giunta regionale. A stretto giro – almeno per i tempi medi che la Cittadella impiega di solito per rispondere alle interrogazioni – è arrivata il riscontro dell’assessore regionale al Bilancio Marcello Minenna. Una risposta che difficilmente lascerà soddisfatta Greco, perché si limita solo a una delle domande formulate dalla consigliera. Oltre ai costi, Greco chiedeva da chi fosse ‘abitata’ la sede – «il soggetto formalmente incaricato di svolgere le funzioni di rappresentanza ufficiale» –, con che frequenza e con quali benefici. Ovvero «finanziamenti europei intercettati, progetti approvati, accordi o intese istituzionali conclusi, iniziative di raccordo, promozione, lobbying o rappresentanza avviate e relativi esiti documentati».

LA SEDE DELLA REGIONE CALABRIA A BRUXELLES: LE FINALITÀ NORMATIVE DELL’UFFICIO DI COLLEGAMENTO E IL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE

La risposta di Minenna – pur molto dettagliata – affronta solo l’aspetto dei costi. Vediamo allora questi costi. Nella relazione istruttoria del Dipartimento Bilancio si ricorda che l’ufficio di collegamento nella capitale belga è previsto dalla legge regionale 36 del 2022, che disciplina la partecipazione della Calabria alla formazione e all’attuazione delle politiche europee. La finalità dichiarata è quella di mantenere un sistema stabile di relazioni con le istituzioni dell’Unione europea nelle materie di competenza regionale. Gli uffici spiegano che il precedente contratto di locazione, stipulato nel 2015, è scaduto il 31 marzo 2024 e che si è quindi reso necessario individuare una nuova sistemazione. Il nuovo contratto decorre dal primo aprile 2024 e resterà in vigore fino al 31 marzo 2027. La rinegoziazione, spiega la Regione, avrebbe consentito “condizioni migliorative”, con una riduzione del 7 per cento del canone rispetto al precedente contratto indicizzato. Nel 2023 la Regione ha pagato 53mila 230 euro di fitto (mentre nei due anni precedenti la cifra si era mantenuta sotto i 50mila euro), nel 2025 invece 52mila 984 euro.

LA SEDE DELLA REGIONE CALABRIA A BRUXELLES: IL DETTAGLIO DELLE SPESE ANNUE TRA CANONE BASE, UTENZE E ONERI ACCESSORI

Il nuovo canone annuo base è fissato in 51.520 euro, soggetto ad aggiornamento automatico legato all’indice belga. A questa cifra si aggiungono spese condominiali e utenze, ripartite sulla base dei millesimi dell’edificio, oltre a imposte e tasse locali, incluso il cosiddetto “précompte immobilier”. Dai prospetti allegati alla risposta emerge che la spesa complessiva sostenuta dalla Regione per la sede di Bruxelles è rimasta negli ultimi anni tra i 67mila e i 77mila euro annui. Nel dettaglio, il costo totale è stato di 67.590 euro nel 2021, 70.208 euro nel 2022, 75.722 euro nel 2023 e 67.440 euro nel 2024. Per il 2025 la previsione sale a 77.687 euro, anche se la voce relativa a oneri condominiali e utenze è indicata come stima preventiva. Tra le spese figurano portineria, vigilanza, telesorveglianza, pulizie, manutenzione degli impianti, ascensori, riscaldamento, elettricità e servizi comuni dell’edificio. La documentazione segnala inoltre una caparra di 25.760 euro e l’acquisto di un marcatempo da 1.146 euro iva inclusa.