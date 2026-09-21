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Lamezia, chiusa la festa dell’Unità Taruffi: «Pronti per vincere». «Non dobbiamo avere paura. I risultati ci dicono che ce la possiamo fare. Se stiamo insieme è possibile».

LAMEZIA TERME – Chiusura della Festa regionale dell’Unità con tutti i responsabili dei partiti del centrosinistra schierati sul palco. Tema della serata “L’alternativa per un nuovo governo del Paese”. Tutti concordi con Nicola Irto sull’esigenza di fare fronte comune. L’intervento finale è stato quello del responsabile organizzativo nazionale del Partito Democratico, Igor Taruffi, che ha dispensato ottimismo sui destini del campo largo progressista. «Siamo in campo per vincere – ha ripetuto più volte – Siamo in campo per cambiare il paese. Siamo in campo perché questo governo ha prodotto dei danni all’Italia alla Calabria e al mezzogiorno».

FESTA DELL’UNITÀ A LAMEZIA: IL CAMPO LARGO E LA SFIDA ELETTORALE PER IL PAESE

«Se occorrono le primarie – ha spiegato – facciamo le primarie. non abbiamo paura. I nostri avversari non sono quelli che sono accanto a noi, ma la destra». Taruffi ha parlato di un campo largo progressista che è in grado di vincere le elezioni. «Oggi – ha annotato – questa alleanza può farcela. Ci dobbiamo credere. Attenzione il prossimo anno si vota in Italia, in Francia, in Germania, se dovessero vincere le destre abbiamo chiuso con la storia dell’Unione Europea nata dalla seconda guerra mondiale. Rispetto a questo. Il destino di ciascuno di noi 11 partiti non conta niente, perché è chiaro che se perdiamo le lezioni andiamo a casa. Ma questo è il problema minore mi sembra perché si perdiamo le elezioni vuol dire che ci sarà un governo che voterà una nuova fiducia in parlamento ed eleggerà il Presidente della Repubblica che ha il busto di Mussolini in casa».

«Noi – ha proseguito – credo dovremo chiedere le elezioni quanto prima per mandarli a casa. Non dobbiamo avere paura. I risultati ci dicono che ce la possiamo fare. Se stiamo insieme, se evitiamo di fare gli errori del passato, ce la faremo, vinceremo e andremo a cambiare questo paese. Dobbiamo farlo non solo perché è il nostro compito ma perché abbiamo un appuntamento con la storia».

PROGRAMMA, ALLEANZE E UNITÀ DEL CENTROSINISTRA

Sulle differenze tra i diversi partiti del centrosinistra Taruffi ha spiegato: «io potrei dire che siamo d’accordo sul 90% delle cose perché sul lavoro sulla sanità sui trasporti, sull’energia, abbiamo fatto e stiamo facendo proposte comuni. Anche sulla politica Estera abbiamo molte cose che condividiamo, La politica estera non è solo l’Ucraina per quanto ovviamente sia importante e fondamentale per l’Europa, non dimentichiamo, quanto abbiamo promosso l’anno scorso per le più grandi manifestazioni fatte in Europa su Gaza».

«il nostro problema – ha spiegato – è che se siamo d’accordo sul novanta per 100 delle cose finiamo per parlare il 90% del tempo del 10%. Nel centro destra, fanno il contrario e il risultato è che noi sembriamo divisi sparigliati quando non è vero». «Non dico che va tutto bene – ha concluso – E’ ovvio che dobbiamo ancora affinare alcune cose. Penso a 4 o 5 cose chiare che dobbiamo dire agli italiani che facciamo se andiamo al governo. Cose chiare sulla sicurezza, su lavoro sulla crescita e ovviamente sulla sanità. E dobbiamo stare insieme. L’l’errore drammatico fatto nel 2022 non lo faremo più. Noi il favore di dividerci alla destra non lo faremo più».

GLI INTERVENTI DEI LEADER LOCALI E IL FRONTE COMUNE ALLA FESTA DELL’UNITÀ A LAMEZIA

Fare fronte comune è stato il “leitmotiv” negli interventi dei leader del centrosinistra presenti sul palco. Mimmo Serrao di Rifondazione Comunista ha spiegato il nuovo rapporto con gli alleati «non possiamo accettare – ha detto – che di essere governati da questo centrodestra che sta impoverendo il Paese dal punto di vista economico e sociale». Per Fabio Signoretta di Più Europa «bisogna partire dal metodo per un percorso comune».

Walter Nocito di AVS ha sollecitato tutti a prestare attenzione ai tempi per un lavoro comune indicando «una piattaforma comune. Filomena Greco di Italia Viva ha rimarcato «dobbiamo stare insieme non solo perché questa destra ci spaventa ma anche perché tanti valori ci accomunano». Un campo largo capace di dare fiducia ai cittadini lo ha ipotizzato Luigi Stranieri di 5 Stelle. Per Luigi Incarnato dei Socialisti: «occorre un progetto riformista». Il tutto con Nicola Irto che ha ribadito «Più siamo e più possiamo battere la destra».