Lamezia, Murone completa la Giunta con un assessore tecnico: Gatto nominata all’Urbanistica

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A Lamezia Terme il sindaco Murone nomina un assessore tecnico all’Urbanistica, si tratta di Rachele Vanessa Gatto.

LAMEZIA TERME – Giunta Murone, è arrivata la fumata bianca. Il primo cittadino di Lamezia Terme ha nominato la nuova assessora: Rachele Vanessa Gatto. Non si tratta di una designazione politica, ma di un tecnico. Prenderà il posto di Donatella Amicarelli, ma non avrà le stesse deleghe della vannacciana defenestrata. Alla new entry, il sindaco Mario Murone ha assegnato la delega all’Urbanistica, Programmazione strategica e Programmi complessi, Mobilità urbana.

ORA IL RIMPASTO DELLE DELEGHE

Completato il quadro delle nomine nei prossimi giorni il rimpasto registrerà anche la ridistribuzione complessiva delle deleghe. In particolare l’Ambiente e i Lavori Pubblici dovrebbero andare al vicesindaco Michelangelo Cardamone di Fratelli D’Italia. Con la nomina della Gatto salgono a due gli assessori tecnici presenti in giunta. In precedenza il sindaco ha affidato il Bilancio a Maria Nardo. Il tutto dopo un lungo periodo in cui la squadra di governo era rimasta monca in seguito alle dimissioni di Giulia Bifano afferente a Fratelli D’Italia. A proposito dei meloniani pare che sia stata superata la precedente insofferenza del partito nata anche dal computo delle postazioni in giunta che si era dimezzato dopo le dimissioni di gennaio della Bifano. Ora è pur vero che Fratelli d’Italia resterà con un solo assessore, ma lo stesso, ossia il vicesindaco Cardamone si vedrà assegnata anche la delega all’Ambiente e i Lavori Pubblici.

LA MAGGIORANZA NON CAMBIA

Sul fronte dei rapporti interni alla maggioranza con il divorzio dai vannacciani ex leghisti che passano all’opposizione la geografia consiliare cambia, il perimetro del centrodestra ritorna più o meno nella sua edizione iniziale. Per il sindaco Murone non ci sono comunque al momento problemi di numeri. Nessuna novità sul gruppo Bevilacqua che continua almeno per ora a restare all’opposizione nonostante Giampaolo Bevilacqua oggi è consigliere regionale della Lega e responsabile cittadino del Carroccio.

NUOVO ASSESSORE A LAMEZIA: RACHELE VANESSA GATTO SPECIALIZZATA IN TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La nuova assessora è lametina, ha 31 anni ed è docente universitaria di Pianificazione territoriale e Urbanistica. Il suo profilo è risultato quello che ha raggiunto l’obiettivo della nomina tra i tre nomi che sono stati messi a confronto nei giorni scorsi. Spende subito parole di elogio per la nuova assessora il sindaco, rimarcandone le competenze nonostante la giovane età e ne sottolinea l’entusiasmo «ha tanta voglia di fare». Dal curriculum si evince che la giovane è impegnata nell’innovazione e nello lo Sviluppo sostenibile, con specializzazione in tecnica e pianificazione urbanistica.

E’ iscritta all’Ordine degli Architetti dal 2021 Svolge attività di ricerca applicata e consulenza nei campi della pianificazione urbana e territoriale, dell’analisi dei sistemi turistici, della gestione dei dati geospaziali, della costruzione di indicatori e modelli spazialmente espliciti, del GeoDesign e dei sistemi di supporto alle decisioni. La nuova assessora ha anche esperienza nella progettazione di sistemi informativi territoriali e piattaforme digitali per la valutazione di sistemi complessi con applicazione di tecniche di GeoAI per la misura e la previsione dei fenomeni urbani. Partecipa a gruppi di ricerca in progetti competitive finanziati da fondi europei e nazionali.