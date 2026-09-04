Operativa la sala di cardiologia interventistica a Lamezia

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LAMEZIA TERME – E’ stata completata la dotazione strumentale della sala di cardiologia interventistica dell’ospedale di Lamezia Terme. Eseguiti anche i primi due interventi.

Al lavoro un’équipe di cardiologi e tecnici di radiologia, guidata dal dottor Roberto Ceravolo, con la supervisione del dottor Gerardo Mancuso e del dottor Giuseppe Loria. Eseguito una procedura di elettrofisiologia e una valutazione arteriosa di una grave arteriopatia obliterante degli arti inferiori. Il paziente in questione, affetto da piede diabetico, aveva già subito l’amputazione parziale dell’arto controlaterale.

I due interventi sanciscono la conclusione di un importante percorso preparatorio, voluto dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, avviato nel 2023 e supportato dalla Regione.

Le procedure eseguite rappresentano la premessa indispensabile per il pieno inserimento del nosocomio nel progetto dell’emodinamica itinerante approvato dalla Giunta regionale. Per tale attività è in corso la procedura di autorizzazione, che richiede una valutazione multidisciplinare della struttura e delle attrezzature, oltre alla raccolta della documentazione relativa agli aspetti strutturali e organizzativi.

La sala è comunque già pienamente operativa per la tipologia di interventi eseguiti, che arricchiscono in maniera significativa l’offerta assistenziale dell’ospedale San Giovanni Paolo II, dove potranno essere trattate condizioni patologiche come le aritmie e le arteriopatie periferiche.

Per alcune di queste patologie, le procedure oggi disponibili a Lamezia Terme rappresentano un trattamento definitivo e possono ridurre il ricorso alla terapia farmacologica, le complicanze e la mortalità.