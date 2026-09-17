Regione, la Giunta di Occhiuto nomina i nuovi vertici delle aziende sanitarie

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La Giunta regionale nomina i nuovi vertici delle aziende sanitarie, fondi per i giovani, il regolamento sull’agricoltura sociale e risorse per infrastrutture e ambiente.

CATANZARO – Su proposta del presidente Roberto Occhiuto, la Giunta ha definito la governance di alcune tra le principali Aziende del Servizio sanitario regionale: Angelo Vittorio Sestito va alla guida dell’Asp di Cosenza, Simona Carbone all’Azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro, Maria Mariani all’Asp di Catanzaro e Antonio Battistini alla guida dell’Asp di Vibo Valentia come commissario straordinario. Confermato Vitaliano De Salazar come direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza.

OLTRE LA NOMINA DEI VERTICI DELLE AZIENDE SANITARIE ANCHE REFERENDUM COMUNALI, AGRICOLTURA SOCIALE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Tra i provvedimenti di natura amministrativa, via libera alla proposta di modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli in vista del referendum consultivo, e all’approvazione del regolamento di attuazione per l’agricoltura sociale. Su impulso dell’assessore al Bilancio Marcello Minenna, il Rettore dell’Unical Gianluigi Greco è stato nominato componente esperto dell’Ufficio regionale per l’Intelligenza artificiale per coordinarne le attività scientifiche.

FONDI ALLE POLITICHE GIOVANILI, RIFIUTI E VIABILITÀ IN ASPROMONTE

Su proposta dell’assessore all’Istruzione Eulalia Micheli, è stato riorganizzato il Fondo per le politiche giovanili: scorrimento della graduatoria “Giovani Creativi FPG 2024” per il 2025 e 2026, con una risorsa complessiva che supera 1,78 milioni di euro grazie al riallocamento dei fondi del progetto sportivo e al nuovo Piano 2026. Infine, capitolo infrastrutture e ambiente: stanziati oltre 17,6 milioni di euro per il III lotto della strada Gallico-Gambarie e più di 30,6 milioni di euro per la realizzazione e gestione dell’impianto rifiuti di Sambatello a Reggio Calabria.