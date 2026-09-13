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Maltempo in Calabria, 49 milioni per 65 interventi: Definita la proposta di Piano per i territori colpiti dal ciclone Harry. Mancuso: «Pronti ad attivare le procedure».

CATANZARO- Oltre 49 milioni di euro destinati alla Calabria per fronteggiare le conseguenze del ciclone Harry e una proposta di Piano già definita, composta da 65 interventi per la riduzione del rischio residuo. È il quadro tracciato dal vicepresidente della Regione e assessore ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo, Filippo Mancuso, sullo stato di avanzamento delle procedure avviate dopo gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio calabrese nei primi mesi del 2026. Le risorse rientrano nei 200 milioni di euro complessivamente previsti per la prima annualità degli interventi collegati all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile numero 1180 del 30 gennaio 2026.

Il provvedimento era stato adottato in seguito agli eventi meteorologici connessi al ciclone Harry che, a partire dal 18 gennaio, avevano interessato le coste di Calabria, Sardegna e Sicilia. L’elenco dei Comuni coinvolti era stato successivamente ampliato attraverso l’Ocdpc numero 1181 del 17 febbraio.

POST MALTEMPO IN CALABRIA, IL RIPARTO DELLE RISORSE E IL PIANO DEGLI INTERVENTI

La sottoscrizione dell’intesa tra le Regioni interessate ha consentito di definire il riparto delle risorse relative alla prima annualità. Alla Calabria andranno più di 49 milioni di euro, mentre il Dipartimento regionale Governo del territorio, Difesa del suolo e Politiche della casa ha già predisposto la proposta di Piano degli interventi prevista dal Codice della Protezione civile. «Con la sottoscrizione dell’intesa sul riparto delle risorse – afferma Mancuso – è stato compiuto un passaggio fondamentale. Alla Calabria sono destinati oltre 49 milioni di euro dei 200 milioni complessivamente previsti per la prima annualità e il Dipartimento regionale si è fatto trovare pronto».

I 65 interventi individuati riguardano diverse tipologie di opere. Quattordici sono destinati al ripristino dei lungomari danneggiati, sette alla realizzazione o al recupero delle opere di difesa costiera e 24 interessano i litorali, le aree interne e il ripristino della viabilità. Altri 20 riguardano lavori urgenti già realizzati dai Comuni colpiti e classificati come interventi di riduzione del rischio residuo. «Attendiamo ora i riscontri della Protezione civile nazionale – prosegue il vicepresidente – per procedere rapidamente con i successivi adempimenti e consentire l’avvio degli interventi nei territori interessati».

GLI EVENTI DI FEBBRAIO E IL FABBISOGNO PER CATANZARO E COSENZA NEL DOPO MALTEMPO

Parallelamente procede il lavoro relativo all’Ocdpc numero 1187 del 31 marzo 2026, emanata dopo gli eventi meteorologici che, tra l’11 e il 20 febbraio, hanno investito le province di Catanzaro e Cosenza. In questo caso il Dipartimento regionale ha completato l’istruttoria in collaborazione con la Protezione civile regionale. È stato inoltre predisposto l’elenco degli interventi prioritari per la riduzione del rischio residuo, costruito sulla base delle segnalazioni e delle proposte progettuali presentate dagli enti locali attraverso PC2. La piattaforma telematica della Protezione civile regionale viene utilizzata per raccogliere e gestire le segnalazioni, le richieste e i fabbisogni connessi alle situazioni di emergenza. Il fabbisogno complessivo emerso per i territori del Catanzarese e del Cosentino ammonta a 285 milioni di euro.

«Disponiamo già di un quadro dettagliato degli interventi prioritari, costruito insieme ai Comuni attraverso la piattaforma PC2 – aggiunge Mancuso –. Si tratta di un lavoro accurato che ci consente di individuare con chiarezza le esigenze più urgenti dei territori e di essere pronti ad attivare le procedure operative non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse finanziarie, che auspichiamo siano adeguate all’entità dei danni registrati». Il Dipartimento regionale continuerà quindi il confronto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile e con gli enti locali. L’obiettivo è arrivare alla tempestiva attivazione degli interventi per la riduzione del rischio residuo non appena saranno definiti i relativi percorsi di finanziamento.