Aglio rosa di Nicastro, il nuovo Presidio Slow Food si presenta a Lamezia 

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L’Aglio Rosa di Nicastro entra nei Presìdi Slow Food e debutta a Terra Madre 2026. Sabato 24 ottobre la presentazione a Lamezia Terme tra showcooking, vini e degustazioni

Spicchi di media dimensione, forma tondeggiante, riconoscibile dalle leggere venature rosa che caratterizzano e profumatissimo ma dal sapore delicato. Buono persino da consumare crudo. Sono queste le caratteristiche principali dell’Aglio Rosa di Nicastro nuovo Presidio Slow della Calabria che ha debuttato a Torino in occasione dell’edizione 2026 di Terra Madre.

AGLIO ROSA DI NICASTRO NUOVO PRESIDIO SLOW FOOD

Una produzione che ha caratterizzato il territorio fin dal passato, quando in epoca borbonica, in occasione della fiera dei Santi Pietro e Paolo, si esibiva la ricchezza di tali produzioni, con l’aglio rosa a fare da protagonista. Oggi a distanza di secoli la coltivazione è rimasta, seppur in maniera ridotta, una produzione tutelata da un piccolo gruppo di contadini che – grazie al progetto Presidiamo la Calabria nato dalla collaborazione tra Slow Food Italia, Slow Food Calabria e l’Assessorato all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria – è stata riconosciuta nella rete dei Presidi regionali.

LA PRESENTAZIONE SABATO A LAMEZIA TERME

Sabato 24 ottobre a Lamezia presso il Chiostro Piazzatte di San Domenico gli attori istituzionali e Slow Food si ritroveranno per la presentazione al territorio del Presidio dell’Aglio Rosa di Nicastro. All’evento in programma partire dalle ore 18:30 porteranno i saluti istituzionali il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone e il presidente di Slow Food Lamezia Terme, Antonino Ferraiolo. Parteciperanno all’incontro di presentazione del presidio l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il vice presidente di Slow Food Italia Francesco Sottile, il presidente di Slow Food Calabria Michelangelo D’Ambrosio, il responsabile regionale dei Presidi Slow Food Alberto Carpino, il portavoce del Presidio dell’aglio rosa di Nicastro Mariangela Costantino e uno dei produttori Francesco Giuliano. A moderare l’incontro sarà il giornalista Vincenzo Alvaro, responsabile della comunicazione per Slow Food Calabria.

SHOWCOOKING E DEGUSTAZIONI

Al termine del momento istituzionale, la piazza si animerà con una ricca serie di proposte. Innanzitutto, gli showcooking a cura dei cuochi dell’Alleanza Slow Food Calabria coinvolgeranno il pubblico con preparazioni dal vivo.

Inoltre, sarà possibile partecipare alla degustazione di vini Slow Wine, guidata dai sommelier FIS. A questa si aggiungerà la degustazione di olio Verdone e di olive schiacciate del presidio della Carola, curata dalla comunità Slow Food Lamezia per valorizzare la cultivar Carolea.

Infine, i più piccoli potranno prendere parte a laboratori dedicati all’olio, mentre l’atmosfera della serata sarà accompagnata dalla musica del Duo Tiziana Bertuca & Gianni Pietro Riga.