Catanzaro, DeGusto la fiera che racconta l’agroalimentare

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A Catanzaro dal 14 al 17 novembre DeGusto presso il centro fieristico “Colosimo” per raccontare l’agroalimentare italiano

È nata in Calabria dalla visione del gruppo Cosenza Eventi, ma ha l’ambizione di raccontare l’Italia attraverso l’agroalimentare di qualità. Il Salone DeGusto in programma dal 14 al 17 novembre a Catanzaro presso il Centro Fieristico “Colosimo” è ormai diventato un modello fieristico dal grande potenziale attrattivo per le aziende che scelgono di partecipare all’evento dedicato al food & beverage per i professionisti dell’Horeca. Lo dicono i numeri in forte crescita, anno dopo anno, che registrano nell’edizione 2026 ormai prossima ad iniziare la presenza di quasi 300 brand nazionali riflesso di quella crescita del settore e dell’interesse dei tanti operatori verso un mercato in forte espansione anche in termini di proiezioni estere.

SETTORE AGROALIMENTARE PRIMA FILIERA PRODUTTIVA DEL PAESE

Il settore agroalimentare italiano (secondo i dati di Ismea) nel 2025 si è confermata la prima filiera produttiva del Paese generando un valore complessivo di circa 225 miliardi di euro, pari al 19% del Pin nazionale. L’Italia è la sesta esportatrice mondiale e detiene una quota del 4,6% del commercio globale e anche la Calabria ha visto crescere il valore delle esportazioni che lo scorso anno per la prima volta hanno superato 1 miliardo e 31 milioni di euro. Di questo miliardo circa 300 milioni di euro provengono dal settore agricolo primario e agroalimentare.

In questo quadro economico di tendenza gli organizzatori di DeGusto hanno voluto rafforzare la loro mission, offrendo un modello espositivo che fa del networking e dell’innovazione una parte fondamentale e strategica per gli espositori che arrivano da Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Sicilia e ovviamente Calabria, con momenti di business anche e soprattutto con buyers e sportelli dedicati.

A DE GUSTO LA PRESENZA DI UNO SPAZIO RISERVATO ALLE CASE DEL MADE IN ITALY

Quest’anno ci sarà, infatti, in fiera la presenza di uno spazio riservato alle Case del Made in Italy, iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha scelto la fiera di Catanzaro per creare sinergie e offrire supporto agli imprenditori dell’agroalimentare, ambasciatori del Made in Italy nel mondo. Ma anche di rafforzare partnership con l’Agenzia ICE e la sinergia con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che si traduce nella partecipazione di numerosi buyer provenienti dai principali Paesi europei e da mercati extraeuropei come Sud America, Indonesia, Stati Uniti, Canada, India e Corea del Sud, i quali parteciperanno ad oltre 80 incontri nelle aree dedicate per conoscere direttamente le aziende italiane candidate ad aprirsi ai mercati esteri, promuovere ed esportare la qualità delle proprie produzioni.

Un grande valore aggiunto per le aziende espositrici, ma anche evidenza di una crescente reputazione per un salone che rappresenta un unicum nel suo genere nel Sud Italia e che proietta la sua dimensione nello scacchiere del Mediterraneo.