Il procuratore Curcio: «Le mafie si nutrono della nostra indifferenza»

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Il monito del procuratore Salvatore Curcio all’università Magna Graecia: «Repressione inutile senza una rivolta culturale».

CATANZARO – «Noi possiamo celebrare centinaia di processi e portare alla sbarra centinaia di persone, ma l’azione repressiva e giudiziaria non sarà mai risolutiva nel contrasto alla mafia. Lo snodo essenziale passa attraverso due momenti fondamentali: una vera e propria rivolta nelle coscienze e soprattutto un radicale rinnovamento culturale». È il messaggio lanciato dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Salvatore Curcio, intervenuto all’inaugurazione del Corso di Laurea magistrale interateneo in Scienze della Formazione primaria dell’Università Magna Graecia. Una vera e propria lectio magistralis dedicata alla legalità, al ruolo dell’educazione e alla responsabilità collettiva nel contrasto alle mafie.

Per Curcio, «la narrazione delle mafie spesso è sterile, perché si limita a una mera cronaca giudiziaria», trascurando le ragioni culturali e sociali che consentono alla criminalità organizzata di radicarsi. Il procuratore ha ricordato il processo per l’omicidio del piccolo Dodò Gabriele, durante il quale alcuni giovani testimoni mostrarono gravi difficoltà di lettura, a dimostrazione di quanto l’ignoranza possa rappresentare terreno fertile per la criminalità. Richiamando anche il recente caso di un undicenne coinvolto in furti ai danni di esercizi commerciali, Curcio ha contestato l’idea che la risposta debba essere l’aumento degli istituti penali minorili, sollecitando piuttosto interventi sulle carenze educative delle famiglie.

NELLE PAROLE DEL PROCURATORE CURCIO, IL RUOLO DELLA SCUOLA E IL DEGRADO DELLA PERCEZIONE DELLA MINACCIA MAFIOSA

In questa direzione si colloca anche la legge “Liberi di scegliere”, rivolta ai minori che crescono in contesti segnati dalla criminalità organizzata. «Il lavoro degli insegnanti e la formazione dei formatori sono snodi essenziali per quel rinnovamento culturale che deve essere alla base del contrasto mafioso», ha sottolineato Curcio, definendo l’insegnamento una vera e propria missione e richiamando la necessità di investire maggiori risorse nella scuola.

Il procuratore ha quindi denunciato un progressivo arretramento della percezione della minaccia mafiosa, favorito dalla diminuzione degli omicidi e degli episodi di violenza eclatante. Una percezione ingannevole, come dimostrano anche recenti fatti di sangue. Parallelamente, ha criticato la tendenza a confinare la questione mafiosa nell’ambito esclusivo dell’ordine pubblico e il rischio che un’eccessiva burocratizzazione della legislazione comprometta l’efficacia delle indagini. Le mafie, ha spiegato, «si alimentano sì di estorsioni, narcotraffico e appalti, ma si nutrono soprattutto della nostra indifferenza, dei nostri silenzi e delle nostre equivocità».

LA SCUOLA COME LABORATORIO CIVILE E IL PATTO CON LE FAMIGLIE

Da qui la necessità di contrastare una mentalità fondata su favori, scorciatoie e prevaricazioni, attraverso la formazione di cittadini consapevoli. La scuola primaria diventa così il primo laboratorio di coscienza civile, chiamato a sviluppare cinque capacità fondamentali: riconoscere l’altro, distinguere autorità e autoritarismo, affrontare i conflitti senza violenza, prendere posizione e collegare diritti e doveri. Curcio ha affrontato anche il fenomeno della «famiglia delegante», nella quale i genitori trasferiscono ad altri le proprie responsabilità educative. «Famiglia e scuola devono agire in piena sinergia», ha ribadito, invitando gli insegnanti a intercettare precocemente il disagio giovanile attraverso una scuola «inclusiva, esigente, accogliente».

Fondamentale anche la formazione dei docenti, chiamati a conoscere la dimensione globale della ‘ndrangheta, tradurre fenomeni complessi in linguaggi accessibili e costruire relazioni educative credibili. Proprio la credibilità, secondo Curcio, rappresenta un elemento decisivo anche nel rapporto tra cittadini e istituzioni. «La credibilità si costruisce solo attraverso la coerenza tra ciò che si dice e i comportamenti quotidiani», ha osservato, richiamando le parole del giudice Rosario Livatino: «Alla fine della nostra vita non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili».

IL PROCURATORE CURCIO: OLTRE I TRIBUNALI: CONTRASTARE LA CONTROCULTURA DELL’ORAMAI

Il contrasto alla mafia, dunque, non può esaurirsi nei tribunali, nei maxiprocessi o nelle manifestazioni pubbliche. Occorre combattere quella che Curcio definisce la «controcultura dell’oramai», fatta di rassegnazione, silenzi e indifferenza, costruendo quotidianamente una «straordinaria ordinarietà» nella quale ciascuno eserciti la propria responsabilità.