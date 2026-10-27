Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone è la Pizzeria dell’Anno 2027 per il Gambero Rosso

2 minuti per la lettura

Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone, in provincia di Catanzaro, conquista il titolo di Pizzeria dell’Anno 2027 nella guida Gambero Rosso. Un primato nazionale per la Calabria

La Calabria conquista il riconoscimento più prestigioso della nuova guida Le Migliori Pizzerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso: Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone, nel Catanzarese, è stata eletta Pizzeria dell’Anno 2027.

GAMBERO ROSSO, BOB ALCHIMIA PIZZERIA DELL’ANNO 2027

Il premio premia il progetto di Roberto Davanzo e Anna Rotella, fondato nel 2016 e riconosciuto dalla guida per la ricerca sugli impasti, la memoria gastronomica del territorio, l’attenzione all’accoglienza e la capacità di innovare senza perdere le radici.

Per il Gambero Rosso, Davanzo e Rotella rappresentano «quanto di più vivo, fertile e proiettato nel futuro» esista oggi nel settore della pizza, grazie anche a un percorso di crescita costante e a una proposta capace di coniugare varietà, identità e qualità.

IL RUOLO DEL BOB FEST

Tra gli elementi che hanno contribuito al riconoscimento figura anche il Bob Fest, evento nato con finalità benefiche e divenuto negli anni un appuntamento di confronto tra pizzaioli, artigiani e protagonisti della gastronomia italiana.

La guida valorizza quindi non soltanto la qualità della pizza, ma anche la capacità del locale di costruire rete, promuovere il territorio e alimentare il dibattito sulla cultura della pizza contemporanea.

UNA GUIDA CHE CAMBIA METODO

La quattordicesima edizione della guida seleziona 824 pizzerie in tutta Italia, con 112 nuovi ingressi e 120 locali premiati con i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento.

L’edizione 2027 introduce un cambiamento rilevante nel sistema di valutazione: il Gambero Rosso abbandona il punteggio in centesimi e adotta un unico criterio basato sugli Spicchi, assegnati da uno a tre. Il nuovo metodo riguarda sia le pizzerie al piatto sia quelle al taglio e considera prodotto, personalità del progetto, accoglienza e rapporto qualità-prezzo.

BOB ALCHIMIA, UN PRIMATO PER MONTEPAONE E LA CALABRIA

Il riconoscimento porta Montepaone e l’intera provincia di Catanzaro al centro dell’attenzione nazionale. L’amministrazione comunale ha definito il premio un orgoglio per il paese e per tutta la Calabria, sottolineando il valore del lavoro di Davanzo, Rotella e della loro squadra.

Il risultato conferma inoltre la presenza crescente della Calabria nel panorama della ristorazione di qualità: Bob Alchimia a Spicchi non è soltanto una pizzeria premiata, ma un progetto che ha saputo trasformare un territorio in un punto di riferimento per la pizza italiana.

GLI ALTRI PREMI DEL GAMBERO ROSSO

Oltre al titolo calabrese, il Gambero Rosso ha assegnato il premio San Pellegrino Pizzaiolo Emergente a Luigi Vaccaro di Antica Pizza a Busto Arsizio, mentre il riconoscimento Casolaro Novità dell’Anno è andato a DaV Cantalupa, insegna del gruppo Da Vittorio a Brusaporto, in provincia di Bergamo.

Tra i nuovi ingressi diretti nella fascia dei Tre Spicchi figurano Brando di Gioia del Colle e Spazio by Franco Pepe ad Arzachena, all’interno del 7Pines Resort di Baja Sardinia.