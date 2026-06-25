Botricello protagonista dell’estate sportiva: al via la “Calabria summer league”

2 minuti per la lettura

Terza edizione “Calabria summer league”: a Botricello, il torneo di calcio giovanile che intreccia competizione, turismo e intrattenimento.

BOTRICELLO (CATANZARO) – Botricello si prepara a diventare uno dei centri nevralgici dello sport estivo calabrese. Dal 25 al 28 giugno la cittadina della costa ionica ospiterà la terza edizione della “Calabria Summer League”, il torneo di calcio giovanile che intreccia competizione, turismo e intrattenimento, trasformando il territorio in un vero e proprio villaggio sportivo diffuso. Un progetto ambizioso firmato da FL Tornei e S.T.E., promosso da Francesco Lemma e Giuseppe Corrado, che coinvolgerà anche i comuni di Isola Capo Rizzuto e Cutro, in un’unica grande rete sportiva che punta a valorizzare la fascia ionica tra le province di Catanzaro e Crotone.

Sport, turismo e territorio: la formula vincente

Sono trentuno le società sportive partecipanti, con centinaia di giovani calciatori, tecnici e famiglie al seguito provenienti da diverse regioni italiane. Un flusso che non si limita al campo da gioco, ma che si traduce in un impatto concreto sull’economia locale: strutture ricettive, ristorazione e servizi diventano parte integrante di un sistema che punta alla destagionalizzazione del turismo. I campi in erba naturale e sintetica delle tre località ospitanti saranno il teatro di una manifestazione che va oltre il calcio, trasformandosi in un’esperienza di vacanza sportiva immersiva.

Botricello, al via la terza edizione della “Calabria summer league”

Il momento centrale del programma sarà a Botricello, dove venerdì 26 giugno alle 21.30, allo stadio comunale, si terrà la presentazione del torneo Under 16. Una serata che si preannuncia di forte richiamo, anche grazie alla presenza di ospiti di rilievo. Tra questi l’ex attaccante di Serie A Christian Riganò, icona del calcio italiano, e Giorgia Palmieri, volto noto del mondo sportivo e televisivo.

Istituzioni in campo: lo sport come sviluppo

L’amministrazione comunale ha concesso il patrocinio all’iniziativa, riconoscendone il valore strategico per la promozione del territorio. In prima linea il sindaco Saverio Simone Puccio, insieme all’assessore Emanuele Carello e alla consigliera delegata allo sport Paola Catrambone. «Ospitare questo evento sportivo è una grande occasione di promozione per tutto il territorio – sottolineano gli amministratori – perché ci permette di far conoscere la nostra costa, le caratteristiche di Botricello e uno stadio comunale che sarà presto ammodernato e ristrutturato». Un investimento che guarda al futuro, con l’obiettivo di rendere l’impianto sportivo sempre più competitivo e attrattivo per eventi di livello nazionale.

Un modello di sviluppo replicabile

La “Calabria Summer League” si conferma così molto più di un torneo: è un modello di integrazione tra sport e turismo, una strategia di valorizzazione territoriale che punta sui giovani e sulle infrastrutture per costruire nuove opportunità. In campo si gioca per vincere, ma fuori dal campo la partita più importante è già iniziata: quella per il rilancio dell’immagine e dell’economia di un’intera area della Calabria ionica.