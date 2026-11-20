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Nella sede di Entopan la presentazione del saggio di Paolo Gentiloni. Difesa comune ma anche la sfida della competitività nel mondo inquieto

“Diventare una potenza – Istruzioni per una rivoluzione europea”: non è uno slogan o il manifesto di un sogno. Il titolo del libro di Paolo Gentiloni, tra le altre cose ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo per gli Affari economici e monetari, è la sintesi di una necessità. Una necessità raccontata con grande schiettezza e lucida visione nell’agile volume edito da Rizzoli, e che lo stesso autore ha riproposto nel corso di un incontro promosso da Entopan in collaborazione con Harmonic Innovation Group (HIG), nella sede di Entopan a Caraffa di Catanzaro.

PAOLO GENTILONI ALL’ENTOPAN DI CARAFFA

Ben distante dalla dimensione delle lamentele, del continuo piagnisteo per le cose che si vorrebbero dall’Unione europea, Gentiloni, come ha sottolineato Francesco Cicione, presidente di Entopan, riporta la “necessità” di un percorso verso una nuova forma di integrazione federale che consenta all’Europa di acquisire maggiore forza e autonomia strategica. Di diventare una “potenza”. «Perché se non lo facciamo – ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio nel dibattito moderato da Antonio Viscomi, direttore del Digit Lab – i nemici che abbiamo sia dentro che fuori alla fine rischiano di prevalere, e se prevalgono noi affronteremo un mondo in tempesta, un mondo che non è mai stato così pericoloso e tumultuoso, da paesi nani, ognuno per conto proprio».

LA RIVOLUZIONE EUROPEA

Ecco l’urgenza della “rivoluzione europea”, per salvaguardare il futuro del vecchio continente che, ricorda Gentiloni nel suo saggio, nonostante non sia il paradiso in terra («le condizioni di esistenza sono dure per decine di milioni di europei»), è il posto in cui si vive più a lungo, è il posto più sicuro, quello che ha «il modello sociale di gran lunga meno ingiusto rispetto ai Paesi comparabili», è «la terra dei diritti, della parità di genere, della libertà di pensiero, della tutela delle minoranze» e di tutti gli altri “privilegi” di noi europei.

L’EUROPA SOTTO ATTACCO

La rivoluzione europea necessaria, dunque. Il senso di questo saggio, oggi, lo ha ribadito Gentiloni nella sala nella sede di Entopan: «Semplicemente io direi perché la nostra Europa è sotto attacco. È sotto attacco da più parti: i russi, certamente gli americani perché si sono disimpegnati dall’Europa, la concorrenza cinese, ma gli attacchi sono anche interni. Sappiamo benissimo che ci sono delle forze antieuropee dentro moltissimi paesi europei». E su questo ultimo punto si è soffermata nel suo intervento la giornalista Angela Mauro, autrice tra l’altro, di “La rivincita dei nazionalismi” (Fondazione Feltrinelli, 2023) e “Europa sovrana. La normalizzazione dei nazionalismi” (Fondazione Feltrinelli, 2024).

«QUELLO DI PAOLO GENTILONI UN LIBRO NECESSARIO»

«Il libro di Gentiloni – ha detto – secondo me è un libro, appunto, in questo momento storico necessario, perché cerca di riacchiappare l’Europa che è strattonata da un vento storico fortissimo e contrario che la vuole indebolire».

Dal ruolo dell’Europa nella guerra di Putin in Ucraina («se ne esce continuando a sostenere l’Ucraina perché se qualche piccolo spiraglio di negoziato potrebbe aprirsi in queste settimane, in questi mesi, non ne sono sicuro, ma può darsi, questo lo si deve al fatto che l’Ucraina eroicamente resiste, ma qualcuno, cioè noi europei, gli dà i mezzi soprattutto economici per resistere») alle minacce, agli allarmi, alla guerra ibrida, ai detti e non detti, partendo dalle misure suggerite da Paesi europei (e dalla stessa Unione) a dotarci di kit di sopravvivenza.

IL CONFINE ASSOTTIGLIATO TRA GUERRA E PACE

È il mondo in tumulto a cui si riferiva Gentiloni, che aggiunge: «È un sintomo del tempo in cui siamo, no? Il cancelliere tedesco Merz qualche mese fa ha usato una frase molto chiara, secondo me. Ha detto: “Non siamo in guerra, ma non siamo nemmeno in pace”. E questo, il confine tra guerra e pace, si è un po’ assottigliato, perché il pericolo per noi non è immediatamente che qualcuno con dei carri armati entri nei confini del Friuli.

Il pericolo è che la nostra indipendenza, la nostra capacità economica, la sicurezza delle nostre strutture, delle nostre banche, venga minacciata da forze esterne. Quindi il punto è convincersi che c’è un bisogno di sicurezza a cui dobbiamo dare una risposta, meglio se la diamo a livello europeo perché sprechiamo meno risorse e consolidiamo questa idea che tra europei non ci facciamo la guerra, che non è poco». Inutile, insomma, secondo l’ex premier pensare «di affrontare le sfide del mondo contemporaneo con l’Europa dei 27 nani».

LA STRADA DA PERCORRERE



Ma il futuro per il quale l’Europa deve darsi una sveglia e correre per diventare “potenza” non è solo difesa comune. È sviluppo, è competitività, è un welfare ancora più efficiente. Francesco Cicione ha ripercorso l’analisi fatta da Gentiloni, fieramente cittadino italiano ed europeo, per dare compiutezza alla necessità di una svolta dell’Ue. «Il rapporto Draghi – ha ricordato il presidente di Entopan – ci dice che dovranno essere investiti 800 miliardi aggiuntivi all’anno per i prossimi 10 anni se non vogliamo perdere ulteriore competitività rispetto ai sistemi più competitivi… 300 miliardi nell’energia, 300 miliardi nell’innovazione della tecnologia e i restanti 200 miliardi tra difesa e infrastrutture e welfare, perché anche il welfare europeo, che è la punta di diamante del nostro sistema, dovrebbe essere ripensato in una fase storica che è fatta di instabilità, di tendenza a una longevità crescente e di intelligenza artificiale».

LA FASE DI DISORDINE GLOBALE

Integrazione, ha ricordato Cicione, vuol dire anche fare «una vera politica economica europea perché non ha molto senso aver fatto la politica monetaria senza una politica economica, senza la possibilità di emettere titoli (come facciamo a finanziare quegli 800 miliardi di cui parla Draghi senza una vera politica economica)». In questa fase di “disordine globale”, secondo Cicione, c’è bisogno dell’Europa forte, ma è anche necessario una nuova fase di conciliazione sull’asse atlantico tra Europa e Stati Uniti.

LE NOVE PROPOSTE DI PAOLO GENTILONI NEL SUO SAGGIO

Di proposte perché l’Europa diventi una “potenza” Gentiloni nel suo saggio ne elenca nove, da un piano per la pace basato sulla difesa comune, a un titolo sovrano («Gli Eurobond non devono essere una parentesi»), a un programma per la sovranità energetica, a una tassa europea sulle grandi multinazionali e sul digitale. E ancora: un’assicurazione europea contro la disoccupazione, un’autostrada umanitaria per cinque milioni di migranti regolari, l’unificazione della presidenza della Commissione e del Consiglio europeo, una grande piattaforma social europea e una festa da celebrare in tutti i Paesi con un evento a Strasburgo: è l’Europride. Un modo di rilanciare, con l’orgoglio, la consapevolezza di essere cittadini della “potenza” Europa.

IL CAMBIAMENTO DI PROSPETTIVA

E l’ambizione di arrivare a una «forma di integrazione federale che consenta all’Europa di acquisire maggiore forza e autonomia strategica, in un equilibrio originale con gli Stati nazionali», per Entopan e Harmonic Innovation Group, «richiede anche un cambiamento di prospettiva geopolitica. Di fronte alla trasformazione dell’idea tradizionale di Occidente, l’Europa è chiamata a un passo di maturità: affiancare alla lettura orizzontale dei rapporti tra Est e Ovest, oggi fortemente guidato e imposto anche dalla leadership tecnologica, uno sguardo verticale, di lungo periodo.

L’ASSE CON MEDITERRANEO E AFRICA

Uno sguardo che riconosca nell’asse Europa–Mediterraneo–Africa e nei rapporti con i Paesi del Golfo uno spazio decisivo per le sfide sociali, economiche e politico-culturali dei prossimi decenni. Costruire un’Europa più forte significa anche sviluppare lungo questo asse tecnologie innovative proprietarie su cui sviluppare relazioni, competenze e progetti condivisi, assegnando al Mezzogiorno d’Italia un ruolo di connessione e iniziativa».

In questo scenario, ha rilevato Cicione (che Gentiloni ha definito un “visionario concreto”), «il Mezzogiorno ha bisogno di pensarsi in una prospettiva globale».