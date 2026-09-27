“L’Anguria della Pace” battezzata a Roma, Giuliani e Kennedy sposano il progetto

2 minuti per la lettura

A Roma, all’Hotel Quirinale presentato “L’Anguria della Pace”, il progetto umanitario che unisce solidarietà, salute e agroalimentare calabrese. Rudolph Giuliani e Patrick Kennedy sposano il progetto. La storia dello “sceriffo”

Tenuto a “battesimo” a Roma, all’Hotel Quirinale, durante il Gran Galà di fine estate “Incanto sotto le stelle”, il progetto “L’Anguria della Pace”. Nel corso del Gran Galà, alla presenza di imprenditori, professionisti e varie personalità anche istituzionali. L’imprenditore lametino Battista Muraca, presidente dell’associazione “Lo Sceriffo del Campo”, e Michela Turco, ambasciatrice per i Diritti umani e osservatore IHRO-Vienna ONU, che ha ideato e promosso il progetto, hanno presentato “L’Anguria della Pace”, l’iniziativa umanitaria volta a diffondere messaggi di solidarietà e corretta alimentazione attraverso la condivisione simbolica del cibo sano.

Rudolph Giuliani e Patrick Kennedy sposano il progetto

Il progetto potrebbe presto varcare i confini nazionali e approdare Oltreoceano. Iniziativa legata anche agli Stati Uniti, racconta l’ambasciatrice Michela Turco.

L’esponente ha riferito che Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York, ha mostrato interesse per il progetto durante un incontro istituzionale organizzato a Roma, nella Sala Regina della Camera dei deputati. In quell’occasione, Turco ha partecipato a un panel dedicato ai diritti umani insieme allo stesso Giuliani e a Patrick Kennedy.

Il 3 agosto a New York si celebra la Giornata mondiale dell’Anguria, come ricordato, nel corso dell’evento, dall’ex sindaco di New York. Ricorrenza nata negli Stai Uniti negli anni ’80. Un elemento che ha contribuito a rafforzare il collegamento tra l’iniziativa italiana e la possibile apertura verso il pubblico americano.

Durante la cena di gala organizzata all’Hotel Quirinale, l’ambasciatrice Turco ha illustrato il progetto “L’Anguria della Pace”, nato in collaborazione con il marchio agroalimentare calabrese “Le Angurie dello Sceriffo”.

La storia delle “angurie dello sceriffo” anche nelle scuole

Anche all’evento di Roma Battista ha illustrato come è nato il marchio calabrese, legato alla storia di un’impresa familiare che raccoglie generazioni di coltivatori della piana lametina.

Una storia che affonda le proprie radici nel 1964, quando Pasquale Muraca, detto lo “sceriffo” per il cappello che portava sempre in testa e che oggi i figli Battista e Renato custodiscono gelosamente, iniziò a coltivare e commercializzare angurie nella piana lametina.

Nell’evento della Capitale, Battista Muraca ha anche ricordato che “Le Angurie dello Sceriffo” è un marchio europeo di qualità registrato dal 2001 e presente in importanti vetrine internazionali, come la Fruit Logistica di Berlino, tra le principali manifestazioni mondiali dell’ortofrutta, oltra all’iniziativa al al Parlamento europeo di Bruxelles e Macfrut 2026 di Rimini.

Muraca ha anche parlato dei progetti sull’educazione alimentare portati nelle scuole per sensibilizzare bambini e adulti a un corretto comportamento alimentare, ma anche favorire un processo di conoscenza dell’ambiente e del processo produttivo che induca il consumatore a scelte consapevoli.

“L’Anguria della Pace”, insomma, ha spiccato il volo anche con direzione Stati Uniti.