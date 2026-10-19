Cardinale, circa 200 bambini al “Pumpkin Village”

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Laboratori creativi, giochi, magia e divertimento in occasione della seconda edizione di “Pumpkin Village”, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Cardinale svoltasi in un’atmosfera gioiosa, coinvolgendo famiglie e bambini

CARDINALE – Il “Pumpkin Village” è tornato a Cardinale con una seconda edizione che ha registrato la partecipazione di circa 200 bambini, protagonisti di un pomeriggio all’insegna del divertimento e della condivisione. Colori autunnali, zucche, creatività e tanti sorrisi domenica 18 ottobre, in località Novalba trasformatasi in un luogo di festa, animato da giochi, laboratori e momenti di intrattenimento, in un’atmosfera gioiosa che ha coinvolto anche le famiglie presenti.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Cardinale con il patrocinio gratuito del Comune, ha offerto ai più piccoli l’occasione di vivere la magia dell’autunno attraverso attività creative e momenti di socializzazione. Il programma ha previsto laboratori manuali, giochi, un angolo fotografico per conservare il ricordo della giornata e golosità come popcorn e crêpes.

GIOCHI DI MAGIA PER I PICCINI

A rendere ancora più speciale il pomeriggio è stata la presenza del Mago Marco Rialti, che ha coinvolto grandi e piccoli con i suoi numeri, regalando momenti di stupore, allegria e divertimento.

La manifestazione si è confermata non soltanto un’occasione di svago, ma anche un momento di aggregazione e valorizzazione del territorio, capace di richiamare famiglie e rafforzare il senso di comunità. La partecipazione di circa 200 bambini ha testimoniato il successo dell’iniziativa e l’interesse suscitato da un appuntamento pensato per mettere al centro i più piccoli.

Le organizzatrici

UNA GIORNATA SPECIALE PER I BAMBINI

«Con il Pumpkin Village vogliamo regalare ai bambini e alle loro famiglie una giornata speciale, fatta di sorrisi, creatività e momenti da condividere», aveva dichiarato la presidente della Pro Loco di Cardinale, Maria Antonietta Papis, sottolineando il valore di iniziative capaci di rafforzare il senso di appartenenza e rendere il paese sempre più vivo e accogliente.

La presidente aveva inoltre ringraziato i volontari per l’entusiasmo, la passione e il tempo dedicato all’organizzazione dell’evento, esprimendo riconoscenza anche al Comune per il patrocinio concesso.

La seconda edizione del “Pumpkin Village” ha così rinnovato l’impegno della Pro Loco nella promozione di occasioni di incontro, nella valorizzazione del volontariato e nell’animazione sociale e culturale di Cardinale, con un’attenzione particolare alle famiglie e alle nuove generazioni.