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Il 27 e 28 novembre 2026 Catanzaro Lido ospiterà il congresso regionale Fadoi Animo 2026. Due giornate di confronto scientifico sul futuro della Medicina Interna. Al centro, il paziente nella sua complessità, l’integrazione tra medici e infermieri e la necessità di ricomporre una sanità sempre più esposta al rischio della frammentazione.

CATANZARO LIDO – C’è una domanda che attraversa silenziosamente ogni reparto di Medicina Interna: come prendersi cura di una persona quando le sue patologie sono molteplici, si intrecciano, si condizionano reciprocamente e non possono essere affrontate come fenomeni distinti? È intorno a questo interrogativo, tutt’altro che astratto, che si sviluppa il Congresso Regionale Fadoi-Animo Calabria 2026, in programma il 27 e 28 novembre a Catanzaro Lido, nelle sale dell’Hotel Best Western Plus “Perla del Porto”.

Il titolo scelto, “L’Ars curandi nell’armonia della Medicina Interna”, racchiude molto più di una suggestione culturale. Esprime una precisa concezione della medicina e, soprattutto, intercetta un’esigenza sempre più impellente: restituire coerenza e unitarietà alla cura in un sistema sanitario nel quale la crescente specializzazione, pur costituendo una conquista irrinunciabile, rischia talvolta di ridurre il paziente a una sommatoria di organi, diagnosi e prestazioni. È proprio in questo scenario che la Medicina Interna riafferma la propria funzione strategica. Non una disciplina relegata alla gestione di ciò che altre specialità non riescono a ricondurre a un quadro diagnostico definito, ma un presidio fondamentale di sintesi clinica, capace di interpretare la complessità, armonizzare competenze differenti e delineare percorsi terapeutici che assumano come riferimento imprescindibile la persona nella sua globalità.

Catanzaro Lido, il 27 e 28 novembre il congresso regionale Fadoi Animo 2026

Il congresso, promosso dalla Fadoi (Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti) insieme ad Animo, la società scientifica degli infermieri di Medicina, nasce proprio da questa consapevolezza. E porta a Catanzaro una questione che investe non soltanto gli specialisti, ma l’intero assetto organizzativo della sanità: la qualità dell’assistenza dipende anche dalla capacità di preservare la centralità del paziente mentre si moltiplicano le specializzazioni e si articolano sempre più i percorsi diagnostico-terapeutici.

La sfida della complessità: ricomporre ciò che la malattia frammenta

A delineare il significato più profondo dell’iniziativa è la dottoressa Desirée Addesi, presidente Fadoi Calabria e responsabile scientifico del congresso. «Il successo della presa in carico del paziente complesso si fonda proprio su un sapere integrato e multidisciplinare», sottolinea. E ricorre a un’immagine particolarmente evocativa ed efficace: quella del direttore d’orchestra. «Come un direttore d’orchestra, il medico internista ha il compito cruciale di non guardare al singolo organo, ma all’intero organismo, per preservarne l’armonia globale».

Una metafora che restituisce con immediatezza una responsabilità clinica tutt’altro che semplice. Il paziente fragile, anziano, pluripatologico, spesso interessato da un progressivo declino cognitivo, non può essere affidato a una successione di interventi circoscritti, privi di una visione complessiva. Necessita di professionisti in grado di dialogare, condividere informazioni, ponderare le priorità cliniche e assumere congiuntamente la responsabilità delle decisioni terapeutiche.

È in questa prospettiva che il rapporto tra medico e infermiere assume una rilevanza sostanziale, ben oltre la dimensione della collaborazione organizzativa, configurandosi come componente strutturale e imprescindibile della qualità assistenziale. La sessione congiunta Fadoi-Animo affronterà proprio il tema del paziente fragile con declino cognitivo ricoverato in Medicina Interna: una delle condizioni nelle quali la complessità clinica si intreccia più profondamente con quella assistenziale, relazionale e propriamente umana.

Dalla scienza alla relazione: perché la cura non è soltanto una prescrizione

Due giornate di lavori, dodici ore di formazione e 15,6 crediti ECM, ma soprattutto un articolato momento di approfondimento che attraverserà alcune delle principali sfide della pratica clinica contemporanea. Dall’area respiratoria a quella cardio-metabolica, dalla nutrizione alle patologie gastroenterologiche, dalle malattie autoimmuni a quelle rare: il congresso offrirà un’ampia occasione di aggiornamento sulle condizioni patologiche che impegnano quotidianamente i reparti di Medicina Interna. Particolare attenzione sarà riservata anche alle nuove prospettive offerte dall’ecografia al letto del paziente, al tromboembolismo, alle innovazioni terapeutiche e al co-management medico-chirurgico, modello organizzativo orientato a superare le tradizionali compartimentazioni disciplinari.

Non mancherà il confronto con altre società scientifiche, nella consapevolezza che le sfide più articolate della medicina contemporanea richiedono un dialogo costante tra competenze, esperienze e ambiti specialistici differenti. Ma c’è un aspetto che merita una considerazione particolare: il congresso non intende circoscrivere la propria riflessione all’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni tecnologiche. Al centro del dibattito troveranno spazio anche l’etica, l’umanizzazione delle cure e la comunicazione medico-paziente.

L’accuratezza diagnostica, da sola, non esaurisce il significato della cura. Occorre saper spiegare, ascoltare, coinvolgere e instaurare un rapporto di fiducia. La comunicazione non rappresenta un elemento accessorio della prestazione sanitaria, ma una componente integrante del percorso terapeutico, attraverso la quale si consolida l’alleanza con il paziente e con le persone che gli sono accanto. Un passaggio particolarmente delicato quando la fragilità rende più difficile orientarsi tra decisioni cliniche, trattamenti e prospettive assistenziali. È proprio in queste circostanze che la competenza scientifica deve necessariamente accompagnarsi alla capacità di comprendere la dimensione individuale e relazionale della malattia.

Il futuro si gioca anche nel rapporto con il territorio

Un ulteriore tema attraverserà il confronto scientifico: il ruolo della Medicina Interna nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e la sua integrazione con i nuovi modelli organizzativi territoriali. La questione è di particolare rilevanza. La presa in carico del paziente complesso non può esaurirsi nell’esperienza del ricovero ospedaliero, ma deve trovare continuità in una rete di servizi capace di assicurare appropriatezza, integrazione e coordinamento tra ospedale e territorio. Si tratta di una delle sfide più impegnative della sanità contemporanea: impedire che il paziente fragile diventi un elemento di transito tra strutture incapaci di dialogare, servizi scarsamente integrati e percorsi assistenziali che si interrompono proprio nel momento in cui la continuità delle cure risulta maggiormente necessaria.

In questa dinamica, la Medicina Interna è chiamata a esercitare una funzione che travalica i confini del reparto. La sua capacità di interpretare i bisogni complessivi della persona e di ricondurre le diverse risposte assistenziali a una visione unitaria può rappresentare un elemento determinante nella costruzione di modelli organizzativi più efficaci, sostenibili e realmente prossimi alle esigenze dei cittadini.

Catanzaro, due giornate per discutere la medicina che verrà

I lavori prenderanno il via venerdì 27 novembre, alle ore 8.40, con i saluti istituzionali e la presentazione del congresso, affidata ad Andrea Montagnani, presidente nazionale FADOI, e a Desirée Addesi, presidente FADOI Calabria. Seguirà un articolato programma scientifico, che riunirà esperti del settore, professionisti della sanità calabrese e relatori di riconosciuto profilo nazionale, in un confronto sulle prospettive evolutive della Medicina Interna e sulle nuove sfide dell’assistenza.

È questo il messaggio che FADOI e ANIMO intendono consegnare al congresso regionale di Catanzaro: la complessità non si affronta attraverso la frammentazione, ma attraverso la capacità di comprenderla, ricondurla a una visione unitaria e governarla mediante la condivisione di saperi e responsabilità. Senza mai smarrire, in questo percorso, il riferimento fondamentale di ogni atto medico: la persona che attende di essere curata dall’altra parte del letto d’ospedale.