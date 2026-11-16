“177 giorni. Il rapimento di Farouk”, la nuova miniserie firmata da Carlo Carlei. «Andava chiuso un cerchio»

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“177 giorni. Il rapimento di Farouk”, su Rai 1 in prima serata nuova miniserie diretta dal regista lametino Carlo Carlei

LAMEZIA TERME – “177 Giorni. Il rapimento di Farouk”, la nuova miniserie di Rai Fiction diretta dal regista lametino Carlo Carlei, approda su Rai 1 (stasera, lunedì 16 novembre, la prima puntata) con due episodi in prima serata.

Il racconto proseguirà martedì 17 novembre e si concluderà lunedì 23 novembre con gli ultimi due appuntamenti. Protagonisti Marco Bocci e Antonia Desplat (nei panni dei genitori del bambino, Fateh Kassam e Marion Bleriot), in un cast che comprende Filippo Papa, Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Rose Aste, Leonardo Capuano, Enrico Inserra e Stefania Olivicore.

La nuova serie tv è tratta dal libro “Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento”, scritto da Fateh Kassam, padre di Farouk. Come e perché nasce questo nuovo lavoro di Carlei. Ne abbiamo parlato con il regista.

“177 Giorni. Il rapimento di Farouk” alla prima al festival del cinema di Roma ha ottenuto un grande successo. Come nasce questo lavoro e perché?

«Nasce da una data. Nel 1992, l’anno in cui Farouk Kassam fu portato via dalla sua casa di Porto Cervo, usciva il mio primo film, La corsa dell’innocente, che raccontava proprio il sequestro di un bambino. Allora era una storia inventata. Trentaquattro anni dopo mi sono ritrovato davanti la storia vera, e ho sentito che quel cerchio andava chiuso.

Ma la ragione più forte è un’altra. In quei mesi un Paese intero si fermò per un bambino che non conosceva: le lenzuola bianche alle finestre, una madre straniera che sale a Orgosolo a parlare alle donne del paese. Mi sono chiesto se oggi ne saremmo ancora capaci. Viviamo in un tempo in cui il dolore degli altri ci passa davanti ogni giorno su uno schermo e non ci ferma più. Raccontare quei 177 giorni voleva dire ricordare che c’è stato un momento in cui l’Italia ha saputo guardare tutta nella stessa direzione. L’applauso di Roma mi ha fatto pensare che quella domanda non me la sono fatta solo io».

Una storia drammatica come tante del resto accadute in Calabria, sua terra d’origine. Questo elemento ha avuto anche il suo “peso” in qualche modo nello sviluppo del film o nell’idea stessa del racconto?

«Ha pesato molto, e in due modi. Il primo è la memoria. Sono cresciuto in Calabria negli anni in cui l’Aspromonte era la prigione di decine di persone sequestrate, e certe immagini non le dimentichi. Quando ho letto della madre di Farouk che va a Orgosolo, ho pensato subito ad Angela Casella, che nel 1989 scese da Pavia nei paesi della Locride e si incatenò nelle piazze per riavere suo figlio. Due madri, due terre chiuse nel silenzio, lo stesso gesto: andare a parlare alle altre madri, perché sono le sole che possono capire.

Il secondo modo è una forma di pudore. Da calabrese so che cosa vuol dire vedere la propria terra ridotta a una parola sola. Non volevo fare alla Sardegna quello che per tanti anni è stato fatto alla Calabria. Per questo nella serie non c’è un popolo di banditi. Ci sono alcuni uomini che fanno una scelta, e intorno a loro una comunità che ne paga il prezzo. E poi c’è una cosa che mi riguarda da vicino. Nel mio primo film il protagonista era il figlio di una famiglia coinvolta in un sequestro. Questa volta sono stato dall’altra parte, accanto al bambino rapito. Mi ci sono voluti trentaquattro anni per fare il giro completo».

Cosa incide di più in questo suo ultimo lavoro, il cast o altri aspetti?

«Se devo scegliere una cosa sola, dico un bambino di sette anni. Tutta la serie sta in piedi sullo sguardo di Farouk: la prigionia la vediamo con i suoi occhi, attraverso i suoi sogni e le sue paure. Se sbagli quel bambino non c’è regia che ti salvi. Credo che la decisione più importante di tutto il lavoro io l’abbia presa il giorno in cui ho scelto Filippo Papa. Poi ci sono Marco Bocci e Antonia Desplat, che dovevano raccontare lo stesso incubo in due modi opposti, lui con lo scontro e lei con la fiducia. E ci sono gli attori sardi, che hanno portato facce, voci e un modo di camminare su quelle pietre che non si possono insegnare. La locandina del film

Per me le facce sono paesaggio, e in questa storia il paesaggio è un personaggio. Ma un cast, anche il migliore, ha bisogno di un punto di vista. Quello che incide davvero è decidere da dove si guarda. Io ho deciso di guardare dall’altezza di un bambino. Tutto il resto è venuto da lì».

Carlei tornerà al cinema?

«Non me ne sono mai andato, almeno nella testa. Giro le serie come se fossero film: scelgo le lenti, la luce e i movimenti di macchina con la stessa cura, e il pubblico di Rai 1 mi ha sempre seguito su questa strada. Detto questo, sì, la sala mi manca. Mi manca il buio, lo schermo grande, duecento sconosciuti che trattengono il respiro nello stesso istante. A Roma, durante quell’applauso, l’ho sentito di nuovo, e mi sono ricordato perché ho cominciato. Il mio ultimo film per il cinema è Romeo & Juliet, del 2013, ed è passato troppo tempo. Sto scrivendo un film, un thriller soprannaturale, pensato dalla prima all’ultima scena per essere visto in una sala piena. Ci sono paure che funzionano solo così, quando le provi insieme agli altri».

Marco Bocci

Piattaforme digitali e intelligenza artificiale. Quanto vanno d’accordo con il lavoro di un regista?

«Sono due cose diverse, e con tutte e due cerco di avere un rapporto da adulto, senza paura e senza innamoramenti. Le piattaforme hanno fatto un regalo enorme a chi racconta storie. Una vicenda nata fra le montagne della Sardegna può essere vista in tutta Italia in una serata sulla RAI, la stessa storia ritrasmessa su una piattaforma può essere vista contemporaneamente a Lamezia, a Londra e a Los Angeles. Le due cose possono essere complementari, ampliando le risorse a disposizione di chi quella storia la deve raccontare. Il rischio è l’algoritmo, che tende a darti quello che ti è già piaciuto. Un regista dovrebbe fare il contrario: darti quello che non sapevi di volere. Con l’intelligenza artificiale il discorso è simile. È uno strumento formidabile, e io gli strumenti nuovi li ho sempre provati fra i primi, fin da quando nel 1991 girai Capitan Cosmo in alta definizione. Oggi una macchina può darti in pochi secondi cento inquadrature possibili. Ma non sa dirti qual è l’unica necessaria, e questo mestiere è tutto lì. L’intelligenza artificiale conosce tutto quello che è già stato girato, scritto, composto. E’ un archivio formidabile. Ma il regista serve per quello che non è stato ancora girato. E poi c’è una cosa che nessuna macchina può fabbricare: lo sguardo di un bambino vero davanti a una grotta vera. Quello lo devi andare a cercare, e devi essere lì quando succede».