Lucio Corsi in concerto in Calabria al Color Fest 2025

Lucio Corsi sarà uno degli artisti di spicco della 13esima edizione del Color Fest per l’unica data in Calabria del suo tour estivo

Torna anche quest’anno uno dei festival musicali più apprezzati e attesi: il Color Fest che giunge alla sua 13esima edizione. Tra gli artisti che si esibiranno dal dal 12 al 14 agosto 2025 lungo la Riviera dei Tramonti, sul Lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme (CZ), anche Lucio Corsi.

Il cantautore toscano – arrivato secondo alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Volevo essere un duro” e che rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest – sarà in concerto al Color Fest il 12 agosto. Unica data in Calabria del suo tour.

Corsi è stata la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo dove si è anche aggiudicato il Premio della critica Mia Martini assegnato dai giornalisti della Sala stampa Ariston Roof. Non solo, la sua tournée Club Tour 2025 ha registrato il tutto esaurito. E adesso, a poche settimane dall’uscita del suo album “Volevo essere un duro”, arriva l’annuncio delle date estive. Tra queste, l’unica in Calabria, al Color Fest.

Personaggio eclettico, spiccata personalità artistica, capace di unire sonorità glam-rock e folk con un immaginario fiabesco e poetico. La musica di Lucio Corsi si rivela profondamente evocativa, capace di trasportare il pubblico in un universo fuori dal tempo. Nel corso della sua carriera, iniziata nel 2015, ha già collaborato con numerosi artisti, da Brunori SAS ai Baustelle, dialogando anche con il mondo del cinema e della moda.

Color Fest 2025 sarà più di un semplice festival. Per questa tredicesima edizione infatti, sono molte le novità, a partire dal cambio di location. Quest’anno sarà un’immersione tra mare, musica e condivisione. Sei palchi complessivi: quattro nell’area principale, uno nel camping e uno per gli after-show per un’esperienza continua, dal tramonto all’alba.

Oltre a Lucio Corsi, annunciati già altri artisti che saranno i protagonisti del Color Fest 2025. Tra questi anche Tra i protagonisti ci sarà Joan Thiele, cantautrice e producer italo-colombiana, altra artista rivelazione di Sanremo 2025. Tra R&B, soul, jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70 ha creato il suo stile inconfondibile. E la sua performance promette un viaggio sonoro intenso e avvolgente.