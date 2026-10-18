L’opera teatrale su Natuzza Evolo al Politeama di Catanzaro

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Fortunata di Dio, la storia di Natuzza Evolo, opera teatrale, sarà in scena al Politeama di Catanzaro il tre novembre

È iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in Calabria dell’Opera Teatrale Fortunata di Dio, la storia di Natuzza Evolo. Dal 31 ottobre il cast tecnico artistico dell’Opera Teatrale Fortunata di Dio, la storia di Natuzza Evolo sarà già a Catanzaro per gli ultimi preparativi che prevedono ben tre giorni di allestimento dell’imponente scenotecnica e le prove generali per i due spettacoli in programma: il primo, il 3 novembre alle 21 nello splendido Teatro Politeama del capoluogo e la replica il 5 novembre nel nuovo Teatro Comunale di Vibo Valentia.

NATUZZA EVOLO, L’OPERA DEDICATA ALLA MISTICA CALABRESE AL POLITEAMA

L’Opera dedicata alla mistica calabrese nata e vissuta a Paravati di Mileto, proclamata nel 2019 Serva Dio per la quale è in corso la causa di beatificazione, è preceduta da una grande attesa dopo la calorosa accoglienza e i consensi unanimi che hanno accompagnato la prima assoluta dello scorso maggio al Teatro Rendano di Cosenza. I biglietti sono in vendita online sul circuito ticketone.it e nei punti autorizzati.

Scritta da Andrea Ortis e Ruggero Pegna, che pure la produce, con la consulenza di Gianmario Pagano e le splendide musiche originali del pluripremiato compositore Francesco Perri, è diretta dallo stesso Ortis, tra i più geniali registi e autori di Opere teatrali moderne, vedi La Divina Commedia, Van Gogh Cafè, Frida Opera Musical che arriverà a Reggio il prossimo aprile.

LE NOVITÀ NEL CAST

Pronto a tornare in scena con qualche novità il cast che ha già incantato il pubblico cosentino, con la straordinaria ed emozionante Annalisa Insardà nel ruolo di Natuzza Evolo, Enrico Cava in quello di Don Marco (il sacerdote inviato a Paravati per indagare sul fenomeno), Luca Attadia (Domenico, il Frate, il Primo Prelato), Michele Radice (Prof. Puca, Secondo Prelato), Valeria Zazzaretta (Mariangela Evolo, la Suora, l’amica Italina, il Medico), Antonello Angiolillo (il Cardinale, Padre Gemelli e il Demonio), mentre Jacopo Siccardi sarà il narratore.

Di grande impatto sono le scenografie mobili firmate da Lele Moreschi e Filippo Pezzi, arricchite dal visual design di Virginio Levrio, genio degli effetti speciali, capaci di creare perfino la suggestiva scena dell’apparizione durante la quale la Madonna affida a Natuzza Evolo l’impegno a realizzare la Villa della Gioia per malati e anziani e il grande Santuario, oggi diventati realtà a Paravati.

I costumi sono di Angelina de Bari, il trucco di Daiana Vassallo, operatore video Mattia Albanese, operatore luci Yuri Rosselli, fonici Francesco Spadaccino, Marco e Davide Florio, direttore di palco Roberto Crognale, assistenti di regia Beatrice Frattini ed Emma Di Nola, assistente di produzione Giusy Leone, grafica Angela Polimeni.