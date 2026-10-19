Vinicio Capossela: «Dall’accettazione della morte, più libertà»

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Il 24 ottobre al Politeama di Catanzaro Vinicio Capossela porta Morte non avrà dominio, ballad opera da Dylan Thomas con Pierpaolo Capovilla

Una vasca di latta al centro della scena. Dentro, Pierpaolo Capovilla, fondatore del Teatro degli Orrori, del progetto Cattivi Maestri e attore nel film rivelazione Le città di pianura, che per due ore sarà in questa arca di Noè, tinozza, bara e imbarcazione.

VINICIO CAPOSSELA E PIERPAOLO CAOVILLA AL POLITEAMA

Intorno, un’antenna che somiglia a un faro e un pianoforte che suona a onde corte. Il 24 ottobre, a Catanzaro, al Teatro Politeama, Vinicio Capossela porta Morte non avrà dominio, la sua prima ballad opera. Quindici canzoni nuove, un villaggio che non c’è e un amico da ricordare. Queste sono le coordinate da cui prende forma un dialogo su Dylan Thomas, sull’innocenza, sui perdenti e sulla morte.

Il testo di partenza è Under Milk Wood, l’ultima opera del poeta gallese, scomparso troppo presto. Thomas la concepì come un’opera per la radio, popolata da 63 personaggi, fra fantasmi e viventi, in un villaggio immaginario.

Cos’è una ballad opera

«È mettere insieme una parte musicale fatta di canzoni che però non sono cantate da una sola voce, ma da più voci», spiega Capossela. In scena ci sono quattro musicisti (Vincenzo Vasi, Asso Stefana, Raffaele Tiseo e un giovane contrabbassista), tre cantanti e quindici brani, suonati dietro un bosco di tulle che si accende e si spegne. A un certo punto «il telo della fiaba cade» e irrompe la realtà, «la violenza dell’irruzione del potere che ci circonda».

Per un autore abituato a cantarsi da solo i suoi personaggi è una novità: «In molte di queste canzoni il personaggio che le canta è femminile, e ci sono perfino un paio di duetti o anche trii». La musica cambia pelle da un brano all’altro: barocco con un controtenore, «un vero blues felino», Ordine e pulizia che sta «tra i Queen» e la title track, la più rock. Le orchestrazioni sono di Raffaele Tiseo, specialista del barocco, mentre i cori sono nati a Napoli, in un vecchio studio che fu di Peppino di Capri. Anche qui tutto si mescola.

All’origine c’è René. Renato Striglia era dj, voce radiofonica torinese, tour manager e compagno di strada di Capossela. Per chi segue l’artista da molti anni era l’uomo che impersonava sul palco la famosa «bodyguard» della canzone omonima. Ora René non c’è più. Aveva lavorato per anni alla traduzione di Under Milk Wood, il play for voices con cui Thomas affidò alla radio ventiquattr’ore di Llareggub, villaggio che letto al contrario suona come bugger all, che significa “un bel niente”. René non l’ha finita. Capossela sì, in cinque anni: prima un radiodramma per Radio3, ancora su RaiPlay, poi lo spettacolo.

«Mi sono sentito in dovere di realizzare il lascito di un amico», racconta. «Mi sono chiesto cosa resta di quelle esistenze così ricche, che hanno condiviso tanto col mondo, quando se ne vanno in solitudine lasciando una manciata di oggetti orfani e magari un gatto». Il dono, aggiunge, è tornato indietro moltiplicato: «Non si può fare una cosa che mette insieme 50 voci senza intessere una serie di doni abitati dalla gratitudine, perché alla fine si tratta di fare tutti il sogno di qualcun altro».

Chi cerca Thomas in scena resterà sorpreso. «Non mi interessava, non sono in grado di mettere in scena il Bosco di Latte», ammette. A lui interessava «provare a parlare con chi non c’è più». Per questo la radio è ovunque: nel radiopiano che suona «non solo le corde ma il ricordo», nei canti dei cetacei prima dell’inizio, nelle voci registrate degli assenti, come quella di Daniel Melingo, il grande musicista che ha reinventato la forma del tango di Gardel. Nel cuore dell’autore c’è anche Giorgio Bracardi, protagonista della radio più sghemba, a cui dedica un pensiero definendolo «veramente dadaista».

Capovilla e i cattivi maestri

A tenere la scena c’è Pierpaolo Capovilla, chiamato dopo Le città di pianura, film su un’amicizia maschile. Non è una scrittura a quattro mani: è «una messa in scena dove entrambi abbiamo cercato». Il personaggio nella vasca non è esattamente René ma «il portavoce di tutta quell’umanità».

Il lavoro, osserva Capossela, riguarda «i cattivi maestri», che non sono cattivi in sé: «quando ti scegli un idolo non è perché gli invidi la fama, la ricchezza, ma perché te lo senti solidale nel percorso, negli errori». Ne esce un’amicizia maschile «detossicizzata», fatta di fragilità e tolleranza dell’errore: più fraternità che competizione. Lo dice ricordando come lui sin da piccolo non sia mai stato attirato da modelli di maschilità e machismo aggressivi.

Vinicio Caposella, Innocenza: da proteggere o da difendere?

Nello spettacolo il Bosco di Latte è un recinto di umanità assediato da un mondo d’ordine. Gli abbiamo chiesto se l’innocenza sia una condizione da proteggere o una forma di disobbedienza. Capossela sorride, perché la domanda gli piace e si vede. Parte dall’Eden, che Thomas aveva «molto presente»: pare che in punto di morte il poeta abbia detto di voler tornare nel giardino, «voglio essere incosciente per sempre». Quell’innocenza, spiega, è «rivoluzionaria e rivoltosa» rispetto a una società che si regge «non soltanto sul giudizio ma anche sul pregiudizio». «La condizione edenica è proprio assenza di giudizio: non essere giudicati, ma manifestarsi per la propria natura».

Non è però un’innocenza da cartolina. «Non è una condizione di privazione del peccato, è una condizione di convivenza col peccato e di accettazione del peccato, e soprattutto dell’errore, come parte di sé». Nel Bosco ci si va a «imboscare», e lì affiorano le ossessioni da cui sono nate le canzoni. C’è chi esce di notte con una pila per redimere gli amanti clandestini, ma dietro c’è il voyeurismo e la solitudine. Una coppia che recita l’amore tutto il giorno e la sera è contentissima di non cambiare nulla. C’è chi si guarda a lungo allo specchio, e Capossela ci vede i disagi degli adolescenti con il corpo visti l’alto numero di interventi estetici sempre più in aumento. C’è chi si difende dal tempo con 66 orologi, uno per ogni anno di vita, tutti con un’ora diversa.

Poi il discorso si fa attuale. I cancelli dell’Eden nasce da una poesia di Thomas scritta dopo un bombardamento, e Capossela non evita Gaza, la guerra «che ci pervade e ci circonda». L’innocenza diventa allora una rivolta: quella di «preservare, recintare la nostra sensibilità di umanità rispetto alla disumanità e alla disumanizzazione che è alla base di tutto l’orrore». E avverte: «Il primo passo è sempre la disumanizzazione, e una volta accettato quello si può convivere con tutto».

Una scena da Morte non avrà dominio (ph Andrea Morgillo)

I perdenti e la paura della morte

Lo spettacolo ha un debole per i beautiful losers, e Capossela li difende con una frase di Cinaski, cioè Vincenzo Costantino, il suo amico poeta: «I vincitori non sanno quello che si perdono». Chinaski è anche l’alter ego di Bukowski, beautiful loser per eccellenza. «Se l’unica cosa che dà senso alle cose è il successo, tutta l’infinita materia della vita che c’è intorno a quello che non è successo viene perduta. Uno su mille ce la fa, e gli altri 999 che fanno? È la materia stessa della vita».

Capossela al Politeama di Catanzaro e Dylan Thomas

Il titolo è un’insubordinazione: viene da un’epistola di San Paolo passando per la poesia di Thomas, e Capossela lo legge come «insubordinazione anche alla legge di natura», che sfocia in «una preghiera di umanità». Sulla paura la sua posizione è disarmante: non è cambiata, ammette. Ma c’è più coscienza della mortalità, «rispetto a una società che ci vuole immortali per forza, perché la morte è un intralcio alla produzione». Il potere, aggiunge, «amministra molto bene la paura della morte». Da qui il rovesciamento: «Dall’accettazione della nostra condizione di mortalità potremmo ricavare una condizione di maggiore libertà».

In scena convivono altre voci ribelli alla fine, da Orazio a Pushkin, e c’è Willy DeVille, caro a René, con un frammento di Heaven Stood Still.

Prima il teatro, poi il disco

Capossela racconta di aver capovolto l’ordine abituale: prima lo spettacolo, poi l’album, intitolato Milkwood Bar. Il Bosco di Latte diventa un bar di spettri e fantasmi, «dove più o meno tutti abbiamo occasione di ritrovarci». Sul palco le canzoni sono «farfalle vive nel bosco», e poi «finiranno nella teca di un disco, perché il disco immobilizza».

Non sono fatte per i tempi del telefonino: «Non sono proprio minimamente fatte per essere orecchiate in cinque secondi su TikTok». Lui si dice «un po’ del secolo scorso» e concepisce i dischi come opere organiche. Chi andrà a teatro non le conoscerà e dovrà avere fiducia: «Chi verrà deve in qualche modo fidarsi. Pensiamo di poter ricambiare questa fiducia».

Cosa resta, alla fine? Non c’è una trama, «ma tanti frammenti di umanità che si disvelano». Chi esce dopo due ore di questo «sequestro», spera, si senta «un po’ più sollecitato su alcuni nervi scoperti». «La musica e la poesia non sono cose da contemplare», conclude: «sono innesti di vita che in qualche modo fioriscono in noi».

Dylan Thomas scrisse una frase che sembra fatta per tutto questo: «Una bella poesia è un contributo alla realtà. Il mondo non è più lo stesso quando gli si è aggiunta una bella poesia. Una bella poesia aiuta a cambiare la forma e il significato dell’universo, aiuta ad estendere la conoscenza di tutti del proprio io e del mondo che lo circonda.»

Noi abbiamo bisogno di poesia.