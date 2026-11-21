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Geppy Gleijeses racconta Il sindaco del Rione Sanità, il legame con Eduardo De Filippo e il ritorno in Calabria: una lezione di teatro e di vita

Il 20 e 21 novembre 2026 A.M.A. Calabria porta in scena uno dei titoli più amati del teatro italiano: Il Sindaco del Rione Sanità di Eduardo De Filippo, con Geppy Gleijeses protagonista e regista, affiancato da Pino Micol nel ruolo del medico Pasquale Della Ragione e da Ciro Capano in quello di Arturo Santaniello. Il debutto è al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, il 20 novembre e la sera successiva lo spettacolo è approdato al Teatro Comunale di Catanzaro.

GEPPI GLEIJESES IN CALABRIA

Al centro della commedia c’è Antonio Barracano, uomo che interviene nei conflitti del quartiere e amministra una forma tutta personale di giustizia, muovendosi in un terreno in cui si intrecciano autorità, responsabilità, fragilità e bisogno di protezione. Il vero nodo del testo è il rapporto tra individuo e legge, tra giustizia ufficiale e giustizia percepita, in una scrittura che alterna tensione drammatica, ironia e alcune delle battute più celebri di Eduardo. La produzione è firmata Dear Friends – Teatro di Napoli Teatro Nazionale, con scene di Roberto Crea, costumi di Chiara Donato, luci di Francesco Grieco e musiche di Teho Teardo.

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ

Per Gleijeses questo allestimento è anche un ritorno a un testo legato in profondità al suo percorso: nel novembre del 1973 Eduardo riprese Il sindaco del Rione Sanità al San Ferdinando e in quella compagnia c’era la sorella dell’attore, Marilù Prati. Lui allora aveva diciannove anni e da un anno si cimentava in esperienze semiprofessionistiche, dedicandosi soprattutto al ruolo di Pulcinella. Lui vide lo spettacolo ben dodici volte. Abbiamo voluto indagare il suo rapporto con De Filippo e la scelta di riportare Barracano fuori dal fraintendimento camorristico, fino al grande lavoro in Calabria.

Hai raccontato che nel 1973 hai visto dodici repliche del Sindaco del Rione Sanità con Eduardo. Che cosa cercavi tornando ogni sera?

«Cercavo la beatitudine, volevo abbeverarmi alla fonte. Ero affascinato dal testo e soprattutto da Eduardo, che adoravo. Mia sorella, Marilù Prati, era appena entrata nella sua compagnia, così fidi lo spettacolo dodici volte, sei pagando, sempre in piccionaia perché ero un guaglione e i soldi non li avevo, e sei con i biglietti di cortesia che mi procurava lei. Avevo già debuttato con Mario Scarpetta, ma in una compagnia amatoriale, una sorta di saggio scolastico. Non avrei mai pensato che proprio quell’anno avrei incontrato Eduardo. Mi aveva visto fare Pulcinella: ero innamorato di quella maschera, che anche lui amava molto. Poi l’ho “rinnegato” tre volte, come ho raccontato nelle mie biografie. Avevo diciannove anni e lui mi chiamò a lavorare nella sua compagnia per fare il tenentino nella Santarella. Mi chiamarono lui, Luca De Filippo, poi diventato un mio carissimo amico, e un attore della compagnia. Dissi sempre di no: non avevo deciso che avrei fatto l’attore. Quello che facevo era ancora filodrammatica, non professionismo. A Eduardo piacevano i giovani e chi non lo adulava. In seguito decisi di mettere in scena due sue commedie, così gli chiesi i diritti e mi ricevette a casa sua, a Roma, in uno studiolo con il plaid sulle gambe. Cominciò a spiegarmi come impostare i personaggi, mi diede consigli sulla regia. Prima del debutto chiamò il cronista di Paese Sera, Luigi Rizzi, e gli disse: “Di questo giovanotto scrivete quello che volete: lo spettacolo può piacervi o no, sono fatti di gusto e io non interferisco. Però scrivete che per lui revoco il veto alle mie opere”. Un privilegio unico».

Un attestato enorme di stima. Ma quando si conserva un ricordo tanto forte della sua interpretazione, come si impedisce alla memoria di diventare imitazione?

«Quell’interpretazione me la porto nel cuore e nell’anima, ne ho contezza ogni giorno. Ho rivisto anche due registrazioni televisive, ma oggi è diverso: sono cambiati alcuni stilemi recitativi. Io sono molto asciutto, certe mimiche non mi appartengono. In una recensione uscita a Bari, al di là degli apprezzamenti, la cosa più importante che ho letto è che non scimmiotto Eduardo. Qui Eduardo non viene mai copiato. Come diceva Gustav Mahler, “la tradizione non è culto delle ceneri, ma custodia del fuoco”. Questo è stato e rimane per me Eduardo: un fuoco da custodire, non un modello da riprodurre».

Hai definito interpretare il Sindaco un sogno. Come sei arrivato ad affrontare questa parte?

«Prima di me il Sindaco è stato interpretato, a mio avviso, in un modo che non sarebbe piaciuto a Eduardo. Non per l’interpretazione in sé, ma perché veniva collocato in un contesto camorristico che non ha niente a che vedere con il personaggio. Penso al film e allo spettacolo di Martone, con un protagonista bravo, ma presentato come un camorrista. Basta leggere le prefazioni al testo, di Paola Quarenghi o di Anna Maria Barsotti, per capire dalle testimonianze di Eduardo che Antonio Barracano non ha nulla a che vedere con la camorra. La camorra presuppone un racket e un clan e Barracano non ha né l’uno né l’altro. È un uomo solo, un uomo d’onore che vuole mantenere la pace nel proprio rione. Lavora per questo da trentacinque anni e per questo, alla fine, ci rimette la vita.Quando uscì Il Padrino, Eduardo sentì il bisogno di chiarire: non paragonate le due cose, il Sindaco non c’entra. Il personaggio era ispirato a Campolongo, un mobiliere che andava alle sue prime, passava in camerino, prendeva un caffè e lo salutava. Quando Anthony Quinn chiese di interpretare il Sindaco, Eduardo negò il permesso perché sapeva che voleva farne un testo sulla mafia.Ci sono metodi che ricordano quel mondo, riferimenti ai fatti di sangue nel racconto dell’America. Ma trasformare Barracano in un camorrista di oggi, in un mondo dove non si parla più di sigarette ma di droga, per me non è corretto. Ho cercato di rimettere il testo nei suoi termini senza copiare Eduardo. Si possono fare tutti i cambiamenti e gli aggiustamenti che si vogliono, ma non si possono cambiare le intenzioni profonde dell’autore. Altrimenti si parla d’altro».

Geppi Gleijeses, il testo mette in discussione una legge incapace di comprendere la vita delle persone. Come si evita di leggere questa critica come una giustificazione della violenza privata?

«C’è una battuta fondamentale: “La legge non ammette ignoranza”. E lui osserva che non è giusto, perché allora la legge non ammette tre quarti della popolazione. Il punto è questo. Barracano si dedica ad appianare le liti del quartiere, a sistemare situazioni come quella di un usuraio che pretende interessi enormi su un prestito. C’è anche chi arriva da lui dopo aver sparato a un altro e si preoccupa del referto medico. Ma bisognava andare da Barracano prima, non dopo aver sparato. Altrimenti io sparo a te, tu spari a me e poi vengono coinvolti fratelli e parenti: la violenza continua. La vita, invece, si rispetta. È questo che lui vuole far capire. Fondamentale è il medico Fabio Della Ragione, che gli rimane sempre accanto. Quando il medico dice che non ce la fa più ad aggiustare pance e rammendare corpi, che vuole andarsene in America, Barracano usa nei suoi confronti un metodo certamente discutibile, arriva a minacciarlo. Senza di lui non potrebbe più fare nulla.

Hai contribuito a costruire istituzioni e circuiti teatrali in Calabria. Che cosa ti ha insegnato questa esperienza, rispetto al solo lavoro sul palcoscenico?

«La lezione di Eduardo è anche una lezione di capocomico. Ho diretto svariati teatri: il Cilea di Reggio Calabria, il Nazionale di Milano, ho fondato il Teatro Stabile di Calabria. Mia madre era calabrese poi e ho lavorato lì per anni, a Crotone e poi a Reggio Calabria. L’essere capocomico fa parte di me, sono nato così. Anche questa è una lezione di Eduardo, capocomico per tutta la vita. Sono felicissimo di recitare a Lamezia, dove c’è un pubblico meraviglioso, e a Catanzaro, in un bel teatro sempre pieno. Ama Calabria ha saputo ricomporre un circuito in una terra difficile, dove spesso si guarda al vicino sperando che non faccia niente, anziché augurarsi che crei occasioni. Non è possibile ragionare così»

Dopo tanti anni di palcoscenico, quale rischio senti di correre ogni sera quando vai in scena?

«L’adrenalina è sempre la stessa di quando avevo diciotto anni. Cambiano le modalità, ma non i sentimenti: quel misto straordinario di timore, attenzione, concentrazione, a volte anche paura, non si è mai spento. Senza quell’emozione è meglio non andarci proprio, in scena, perché non ottieni quello che devi ottenere. Vale anche per questo spettacolo. Io ho settantadue anni e ho visto Eduardo fare questa commedia quando ne aveva settantatré. Per me è una sorta di chiusura del cerchio, anche se spero che il mio cerchio si allunghi ancora tanto».

Geppi Gleijeses, quale domanda faresti oggi a Eduardo che non riuscivi a fargli da ragazzo?

«Come abbia fatto a resistere a tante avversità. La più terribile fu la morte della figlia, che aveva dodici anni, ma ci furono anche molti tradimenti. Gli avevano promesso un teatro stabile a Napoli: fecero lo statuto, ma rimase sulla carta. Nella sua ultima apparizione a Taormina parlò del gelo che aveva circondato la sua vita. Se non ti isoli in qualche modo dalle cattiverie e dalle avversità che il mondo ti propone, non puoi essere Eduardo De Filippo. Io non lo sono, ma di avversità ne ho affrontate e ne affronto tante. E anche di soddisfazioni, di gioie: come questo Sindaco».