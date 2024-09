Giovanni Foderaro taglia un traguardo che conta: 500 presenze in campionato

2 minuti per la lettura

Ventidue anni di carriera, tanti gol realizzati (e molti altri fatti fare ai compagni di reparto), la soddisfazione di debuttare in Serie B e di assaggiare il calcio che conta, annate da incorniciare, esperienze nei professionisti e, adesso, 500 presenze in carriera per Giovanni Foderaro.

Il centravanti catanzarese ha toccato la rilevante cifra domenica scorsa, in occasione della gara vinta dalla sua nuova squadra, la DB Rossoblu Luzzi, per 4-0 sul campo del Cotronei. Una delle reti della formazione cosentina l’ha siglata proprio Giovanni Foderaro, il quale in occasione delle 500 presenze in campionato ha festeggiato nel miglior modo possibile l’evento.

Quella presenza in Serie B con il Verona (stagione 2003/04) più le altre nove nel torneo 2006/07 rappresentano il punto più alto di una carriera che lo ha visto poi giocare ancora nei professionisti con Vigor Lamezia, Biellese, Viterbese e Aprilia Racing.

Quindi tanta Serie D con ancora Viterbese e Aprilia, Matera e Cosenza, San Cesareo e Poggibonsi (26 reti in due stagioni), Sicula Leonzio, Cittanovese e Paternò (ha toccato la doppia cifra a 37 anni, a dimostrazione ulteriore di quello che sa dare in campo).

In Calabria, per Foderaro, avventure in Eccellenza con Isola Capo Rizzuto, Corigliano, Vigor Lamezia e, adesso, DB Rossoblu Luzzi. Fra i Dilettanti, in Calabria, ha giocato 125 gare di campionato e segnato 61 reti.

500 presenze per Giovanni Foderaro e 40 anni compiuti da poco

Ha da poco compiuto 40 anni (è nato l’11 settembre del 1984) e continua a giocare, a divertirsi, a entusiasmare. Nel momento in cui Foderaro taglia il traguardo delle 500 presenze in campionato (considerando la sola stagione regolare, senza coppe e spareggi vari), non si può fare a meno di evidenziare che in carriera ha ottenuto 4 promozioni e diversi piazzamenti.

Tante annate in doppia cifra (siamo a 155 reti sempre considerando la sola stagione regolare) e, fra i Dilettanti in Calabria, tre promozioni, un secondo posto e due volte in terza posizione. Insomma, sempre campionati di vertice.

Di nuovo in Promozione dopo il trionfo con la Vigor

Per la seconda volta in carriera si ritrova a disputare il torneo di Promozione: stavolta nel girone A con la DB Rossoblu Luzzi, dopo aver vinto il girone B, appena due stagioni addietro, con la Vigor Lamezia, ovviamente da protagonista (26 presenze e 21 reti). Le strade con il club lametino si sono divise qualche mese addietro e adesso eccolo alla DB Rossoblu Luzzi.

Top Ten Promozione A: Carlo Tassoni in vetta dopo la prima giornata di campionato

Una bella carriera alle spalle, quindi, per Giovanni Foderaro, entrato nel ristretto club di coloro i quali hanno raggiunto quota 500 presenze in campionato. Può dare e dire ancora tanto al calcio dilettantistico calabrese e lo ha dimostrato esordendo subito con un gol.

E allora tanti auguri a Giovanni Foderaro per le 500 presenze, ribadendo che il conto riguarda la sola stagione regolare, altrimenti fra spareggi (dove annovera 18 presenze e 5 reti) e coppa, il conto salirebbe ancora. Ma l’importante è che continui a giocare e a scrivere altre belle pagine di storia del calcio.