Serie D, il Sambiase presenta mister Tony Lio

SAMBIASE- Giornata di presentazione in casa Sambiase, con Tony Lio intervenuto nella prima conferenza stampa, da allenatore giallorosso. Il nuovo tecnico si è dichiarato «contento di sedere su una panchina molto ambita, sorretta da una società che ha acquisito credibilità e uno status importante. È motivo di orgoglio essere qui, far parte di questa famiglia Non è facile, di questi tempi, trovare una società che mantenga gli accordi». Lio ha assicurato che «l’impegno e la voglia di far bene non mancheranno. Spero di regalare soddisfazioni e gioie alla società e ai tifosi, ricambiando la fiducia accordatami».

Dai trascorsi giallorossi sul campo alla guida tecnica: «Si tratta di un ruolo nuovo – ha detto mister Lio – è una sfida. Da allenatore, farò affidamento alla creazione di un gruppo coeso e compatto come quello dello scorso anno. Ciò che conto di fare è dare continuità a quanto fatto nel recente passato». Le aspettative per questa nuova avventura: «Non vivo la pressione – ha affermato Lio – ma sento una grande responsabilità. Sarà difficile ripetere lo scorso anno, ma c’è la voglia di provare a ripeterlo e, magari, a migliorarlo».

MISTER TONY LIO IL PROFILO DEL NUOVO SAMBIASE

Il profilo della squadra da costruire: «Serve gente affamata – ha spiegato – che comprenda come lo scudetto sul petto sia più importante del loro nome. Dovranno capirlo soprattutto i nuovi». Alla conferenza hanno preso parte anche il direttore sportivo Nicola Samele e il direttore generale Franco Perri. I dirigenti hanno chiarito i prossimi movimenti di mercato e gli ambiti societari. Sul fronte partenze e conferme: «Umbaca e Ferraro – ha detto il ds Samele – hanno prospettive importanti, e le percentuali di permanenza sono molto basse. C’è un accordo di massima con i giocatori che resteranno.

E’ in via di definizione l’accordo per la conferma del portiere Giuliani». Il dg Perri ha sottolineato che «sarà data continuità al progetto iniziato in Eccellenza. Lo staff è ampiamente confermato. Vogliamo continuare con gli attori che hanno reso possibile il percorso fatto finora». Al via l’era Lio, con il Sambiase 2025/2026. Il club delle Due Torri ha comunicato che prossima ufficializzazione dell’allenatore in seconda, per il prossimo 1 luglio.