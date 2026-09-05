Calcio, Serie B: Catanzaro sconfitto dal Sudtirol

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BOLZANO – Il Sudtirol risolve la partita col Catanzaro nel finale e dalla panchina. La formazione di Possanzini conquista la seconda vittoria casalinga, mandando al tappeto il Catanzaro con i gol segnati da Burnete e Mixtur.
Una partita condizionata da un caldo afoso e dal gioco lezioso che ha caratterizzato le manovre di entrambe le formazioni. Dopo un primo tempo senza alcuna nota di cronaca, la partita si è accesa al 20′ della ripresa con la traversa colpita da Alesi, su assist di Koffi. Il Sudtirol si è acceso nel finale ed al 41′ ha sbloccato la gara con il tiro di Burnete, con un tiro finito nell’angolo basso del primo palo della porta di Pigliacelli.
Il bis è arrivato tre minuti dopo con l’assolo di Mixtur che ha saltato l’avversario, per poi scagliare un diagonale imprendibile per Pigliacelli.
Questo il tabellino della partita
- SUDTIROL (4-2-3-1): Plizzari 7; Molina 7, Giorgini 7, Stivanello 7.5, Veroli 6.5 (42′ st F. Davi 6); Tronchin 7, Rispoli 7.5; Lopes 6.5 (14′ st Burnete 8), Vasic 7 (14′ st Zeroli 7), Bjarkason 6.5 (32′ st S. Davi 6); Okoro 6 (32′ st Mixtur 8). In panchina: Vadjunec, Pellini, Brik, Schrott, Tait, Anghelè. Allenatore: Possanzini 7.
- CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6; Dorval 6.5 (26′ st Pecorino sv), Ruggero 6, Verrengia 6 (26′ st Imperiale 5); Antonini 6 (13′ st Candela 5), Mosti 5, Petriccione 6.5 (37′ st Franky Tchaouna sv), Giovane 5 (37′ st Garnica 5), Alesi 5; Iemmello 5, Koffi 5. In panchina: Marietta, Postiglione, Di Francesco, Buso, Cassa, Reita, Arditi. Allenatore: Gorgone 5.
- ARBITRO: Mazzoni di Prato 6.
- RETI: 41′ st Burnete, 44′ st Mixtur.
- NOTE: pomeriggio caratterizzato da cielo sereno e temperatura calda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 3.317, di cui 419 ospiti. Ammonito: Petriccione. Angoli: 3-5. Recupero: 2′; 5′.
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