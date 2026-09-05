Calcio, Serie B: Catanzaro sconfitto dal Sudtirol

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BOLZANO – Il Sudtirol risolve la partita col Catanzaro nel finale e dalla panchina. La formazione di Possanzini conquista la seconda vittoria casalinga, mandando al tappeto il Catanzaro con i gol segnati da Burnete e Mixtur.

Una partita condizionata da un caldo afoso e dal gioco lezioso che ha caratterizzato le manovre di entrambe le formazioni. Dopo un primo tempo senza alcuna nota di cronaca, la partita si è accesa al 20′ della ripresa con la traversa colpita da Alesi, su assist di Koffi. Il Sudtirol si è acceso nel finale ed al 41′ ha sbloccato la gara con il tiro di Burnete, con un tiro finito nell’angolo basso del primo palo della porta di Pigliacelli.

Il bis è arrivato tre minuti dopo con l’assolo di Mixtur che ha saltato l’avversario, per poi scagliare un diagonale imprendibile per Pigliacelli.

Questo il tabellino della partita