Catanzaro calcio, ko devastante, esonerato l’allenatore Gorgone

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Catanzaro calcio, ko devastante, esonerato l’allenatore Giorgio Gorgone. Il Ds Polito: «Sono il primo responsabile. Adesso testa bassa e pedalare».

CATANZARO – Sei gol incassati, l’ultimo posto in classifica e una panchina che salta. La disfatta contro l’Ascoli segna la fine dell’avventura di Giorgio Gorgone alla guida del Catanzaro, al termine di una serata che ha messo impietosamente a nudo tutte le fragilità della formazione giallorossa.

A presentarsi davanti ai giornalisti è stato il direttore sportivo Ciro Polito. Poco più di un minuto, nessuna domanda e una comunicazione lapidaria: «Sono qui solo per comunicare che mister Gorgone è esonerato e gli auguro veramente tutto il meglio per il suo futuro perché è una persona splendida». Poi l’assunzione di responsabilità: «Quando succedono queste cose è una sconfitta per tutti. Per me in primis». Parole accompagnate dall’ammissione di una situazione ormai insostenibile: «Il Catanzaro oggi è ultimo e bisogna abbassare la testa e pedalare. Lo dico a nome mio che sono il primo responsabile». Pochi minuti dopo, il comunicato ufficiale della società ha sancito l’esonero del tecnico e del suo staff, aprendo la questione della successione sulla panchina giallorossa.

ESONERATO L’ALLENATORE DEL CATANZARO CALCIO: LE PAROLE DEL TECNICO ASCOLANO VINCENZO TOMEI

Di tutt’altro tenore le dichiarazioni del tecnico ascolano Vincenzo Tomei, soddisfatto della prestazione ma solidale con gli avversari: «Gorgone è un amico, così come Polito. Mi dispiace molto per la loro situazione, non è ipocrisia. Conosco il calcio ed è capitato anche a me».

Tomei ha quindi sottolineato l’efficacia dei calci piazzati e dell’aggressività dei suoi, rivendicando soprattutto l’identità costruita attraverso la continuità del gruppo proveniente dalla Serie C: «Abbiamo messo un altro mattoncino verso il nostro obiettivo che è il mantenimento della categoria». Due realtà agli antipodi: da una parte una squadra che cresce attraverso certezze e continuità, dall’altra un Catanzaro costretto a ricominciare. L’esonero di Gorgone chiude un capitolo, ma non risolve automaticamente una crisi che investe l’intero progetto tecnico. La successione è aperta, c’è da capire chi avrà il coraggio di sedere su una panchina, quella giallorossa, ora traballante. E dopo sei reti subite e l’ultimo posto in classifica, le parole di Polito attendono soprattutto una risposta nei fatti.