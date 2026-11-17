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Calcio, Catanzaro – Palermo si giocherà allo stadio “Ceravolo”: Chiusa la tribuna Ovest. Saranno 6250 i posti a disposizione della tifoseria giallorossa. Rientra Di Francesco

CATANZARO – Si è temuto che la gara del prossimo sabato contro il Palermo con cui ripartirà il campionato del Catanzaro potesse addirittura non disputarsi al Ceravolo. I lavori in corso in alcuni settori dello stadio, in particolare per la copertura delle Tribune, hanno infatti sorgere seri dubbi sulla possibilità che l’impianto di via Paglia potesse essere aperto in condizioni di completa sicurezza per una sfida che si porta dietro antichi strascichi tra le due tifoserie.

Invece, il Comitato per l’ordine pubblico competente in materia, riunitosi in Prefettura nel pomeriggio di ieri, 16 novembre 2026, ha disposto, dopo le rassicurazioni proposte dal Comune sul soddisfacimento di alcuni requisiti di sicurezza che saranno disposti nei prossimi giorni, che la gara si disputerà regolarmente al Ceravolo con la sistemazione degli spettatori che seguirà il seguente schema: ai tifosi ospiti – per i quali con ogni probabilità vigerà però il divieto di acquisto di tagliandi per i residenti della provincia di Palermo – sarà assegnata la curva est, solitamente designata appunto ad ospitare le tifoserie avversarie mentre, fermo restando la normale apertura dei Distinti, per gli ultras di casa ci sarà invece a disposizione la Tribuna Est.

CATANZARO – PALERMO ALLO STADIO CERAVOLO: LA NUOVA DISTRIBUZIONE DEI SETTORI E LA CAPIENZA RIDOTTA A 6.250 POSTI

A completare il novero dei settori disponibili ci sarà anche la Tribuna Centrale (con capienza complessiva, tra Centrale ed Est, fissata a 3000 spettatori) mentre rimarrà chiusa la Tribuna Ovest alla cui spalle insiste una area cantierizzata non rimuovibile. In definitiva, escludendo quindi i 750 posti della Curva Est – la cui vendita dei tagliandi partirà subito dopo la riunione dl GOS in programma domani che dovrà decidere sulle limitazioni di cui sopra – la capienza per gli spettatori di casa per l’occasione sarà fissata in 6.250 posti (i già ricordati 3000 dei due settori di Tribuna aperti più i 3250 dei Distinti) con la vendita dei tagliandi che dovrebbe prendere il via nella giornata odierna.

NOTIZIARIO

Dopo la sosta domenicale, sono riprese nel pomeriggio di ieri le sedute di preparazione a quello che, dopo essere stata, pochi mesi fa, la semifinale play-off per la promozione in A, è ora un vero e proprio testacoda che vede il Palermo lanciatissimo verso la A ed il Catanzaro alla disperata ricerca di punti salvezza per evitare la retrocessione in terza serie. Mignani, ex di turno con una esperienza di soli tre mesi a fine stagione 23/24 in rosanero non particolarmente felice, dopo aver già completamente recuperato nella scorsa settimana Pecorino, dovrebbe poter contare anche su Di Francesco, altro ex di turno ed ultimo occupante di una infermeria completamente svuotatasi.