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Serie B: si respira un’aria nuova in casa del Catanzaro Calcio in attesa della gara contro l’Avellino, seconda migliore difesa del campionato.

CATANZARO – Si respira un aria nuova in casa Catanzaro. Le due vittorie consecutive e la crescita, oltre che in classifica, anche nella convinzione della squadra, consente ora al gruppo giallorosso di lavorare con uno spirito ben diverso rispetto a quello che vigeva anche solo fino alla scorsa settimana. Tra l’altro, con un calendario che, da qui fino al termine dell’anno solare, sembra fare l’occhiolino ai ragazzi di Mignani visto che su sei sfide, quattro sono programmate al Ceravolo e tre di queste contro squadre che appaiono decisamente alla portata come Entella, Arezzo ed Empoli.

Ci sono, per la verità, anche due trasferte particolarmente complicate (in casa di una Cremonese fin qui deludente ma pur sempre accreditata per un campionato di vertice ed a Modena al cospetto di quella che è la seconda forza del torneo) ma, al nuovo Catanzaro, tutto questo sembra fare adesso un po’ meno paura. Ad aprire il ciclo finale dell’anno solare è però la sfida del prossimo turno, in posticipo il prossimo lunedì, contro il pericoloso Avellino. Finora sconfitti una sola volta in trasferta in tutto il campionato – ad Ascoli – gli irpini arrivano al Ceravolo dopo avere espugnato, nello scorso turno, proprio il campo di Cremona e sono reduci da una striscia di tre vittorie nelle ultime cinque gare che gli hanno consentito di scalare la graduatoria fino all’attuale terzo posto.

Con la seconda miglior difesa della categoria – 12 i gol subiti, meglio, con un gol in meno, ha fatto solo il Modena – l’Avellino è quindi un banco di prova evidentemente importantissimo per testare il percorso di crescita del Catanzaro ristrutturato da Mignani.

CATANZARO CALCIO: LE CERTEZZE DI MIGNANI PER LA SFIDA CONTRO L’AVELLINO E LA NECESSITÀ DI RITROVARE IL VERO PIETRO IEMMELLO

Contro tale banco di prova, alle certezze fin qui acquisite (la disposizione tattica; la scelta di uomini della difesa, sugli esterni e nella mediana, la ritrovata ed indispensabile presenza di Pecorino al centro della prima linea), Mignani dovrà ora cercare di aggiungere ancora qualcosa in più per rendere il Catanzaro ancora più competitivo. E quel qualcosa in più dovrebbe avere il profilo di Pietro Iemmello.

Reduce da un periodo decisamente negativo, al punto da essere finito in panchina nella trasferta di Castellammare di Stabia, proprio Iemmello potrebbe però essere la carta utile per consolidare la crescita del Catanzaro e mettersi definitivamente alle spalle gli stenti di inizio della stagione. Il capitano giallorosso, anche a causa di una preparazione imperfetta in estate e di qualche problema fisico attuale, sta ricoprendo un inedito ruolo da comprimario e ritrovare il vero Iemmello sarebbe quindi lo step successivo finanche per aprire scenari impensabili solo fino a pochi giorni addietro.