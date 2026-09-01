Calcio, Silvio Baldini a Catanzaro per il Premio Ceravolo

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CATANZARO – Sarà Silvio Baldini, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, l’ospite d’onore della XIII edizione del Premio Sportivo Internazionale “Nicola Ceravolo”. L’appuntamento è in programma venerdì 4 settembre alle 11 a Catanzaro, nella sede del Comitato Regionale FIGC-Lega Nazionale Dilettanti della Calabria.

Alla cerimonia parteciperà anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, al quale sarà assegnato un premio speciale. L’evento è ideato e organizzato dal giornalista Maurizio Insardà.

La manifestazione è stata presentata oggi a Catanzaro. Presenti il sindaco Nicola Fiorita, il presidente della FIGC Calabria Saverio Mirarchi, l’organizzatore Maurizio Insardà e Guido Mannella, nipote del “Presidentissimo” Nicola Ceravolo. La giornata di venerdì sarà coordinata dal giornalista Italo Cucci e condotta da Marica Giannini.

“Il messaggio è sempre lo stesso: ricordare un grande presidente come Nicola Ceravolo”, ha spiegato Insardà. “La Federazione – ha aggiunto – rappresenta la casa ideale del calcio regionale e credo sia importante unire questi due momenti”. La scelta di Baldini guarda in particolare alla valorizzazione dei giovani.

“Silvio Baldini è un allenatore diverso dagli altri. Non ha vinto Scudetti o Champions League, ma è una persona e un tecnico molto pulito. Lavora bene con i giovani e rappresenta, secondo me, anche un’idea importante per la rinascita della Nazionale”, ha detto Insardà. “Una mattinata per confrontarci su temi attuali come la valorizzazione dei giovani e del talento. I grandi club devono avere una visione di sistema. Bisogna dare ai ragazzi la possibilità di fare esperienza, crescere e mettere in mostra le proprie qualità”, ha sottolineato ancora il presidente Mirarchi.

A completare la mattinata sarà la presentazione dei calendari dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione per la stagione 2026/2027. Si creerà così un ideale collegamento tra la memoria del grande presidente del Catanzaro e il futuro del calcio calabrese.

Saranno inoltre premiati gli allenatori vincitori dei rispettivi campionati – Salvatore Viscardi, Lorenzo Stranges, Andrea Parentela e Domenico Zito – e gli arbitri del CRA Calabria promossi alla CAI: Simone Biondo, Gregorio Polistena e Alessandro Russo.